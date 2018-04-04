Paris Hilton Antalya'da podyuma çıkmaya hazırlanıyor

Geçen yıl Victoria's Secret'in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor. 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, dünyaca ünlü isimleri Antalya'da ağırlayacak. The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek ilk isim Paris Hilton oldu. Hilton otellerinin varisi olan sosyetik güzel Paris Hilton, defilede dört kıyafet sergileyecek. Paris Hilton, özel hazırlanacak podyumda yaklaşık 50 mankenle birlikte yürüyecek.

HEM İŞ HEM TATİL

Türkiye'yi çok sevdiğini her fırsatta belirten Paris Hilton, podyuma çıkardığı dünyaca ünlü isimler nedeniyle Dosso Dossi Fashion Show'u da yakından takip ettiğini söyledi. Kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade eden Paris Hilton, "Antalya'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş hem tatil fırsatı bulacağım" dedi.