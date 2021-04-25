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Paris Jackson ve Kaia Gerber, American Horror Story'nin 10. sezonunda

25.04.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson ve Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber, American Horror Story'nin 10. sezonunun kadrosuna dahil oldu.

Paris Jackson ve Kaia Gerber, American Horror Story'nin 10. sezonunda

American Horror Story: Double Feature ismiyle ekrana gelecek olan yeni sezonda iki hikaye yer olacak. Bunların birisi denizde diğeri kumda geçecek. Yeni sezonun kadrosunda seride ilk kez rol alan Macaulay Culkin dışında Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross ve Finn Wittrock da yer alıyor.

American Horror Story’nin yeni sezonuna iki yeni isim katıldı. İkisi de ünlü isimlerin çocukları olan Kaia Gerber ve Paris Jackson American Horror Story: Double Feature’da izleyici karşısına çıkacak. Gerber ve Jackson'ın rolleri açıklanmadı.

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PARİS JACKSON VE KAİA GERBER HAKKINDA

Cindy Crawford'un kızı olan ve modellik kariyeriyle bilinen Kaia Garber, 2016'da Sister Cities filminde de rol aldı. Michael Jackson'ın kızı, kadrodaki isimlerden Macaulay Culkin'in vaftiz kızı olan Paris Jackson ise Star dizisinde ve Scream'in dizi versiyonunda rol aldı. AHS'nin yeni sezonunun sonbahara doğru ekranda olması bekleniyor.

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Kaia Gerber Paris Jackson
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