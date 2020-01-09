Patates salatası tarifi, nasıl yapılır?

Patates salatası, patates ile birlikte değişik sebzelerden yapılabilir. Çoğunlukla kızartılmış ya da pişirilmiş et yemeklerinin, veya sandviçlerin yanında verilir. Dünyanın değişik ülkelerinde değişik şekillerde yapılmaktadır. Patates salatasını biz de yoğurt ve mayonezle buluşturduk. Sadece 10 dakikada hazırlanan patates salatası tarifi hem pratik hem de lezzetli oldu. İşte detayları.
3 adet orta boy haşlanmış patates
2 tutam demet dereotu
2 tutam maydanoz
3 adet taze soğan
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı limon suyu
3 adet kornişon turşu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Bir yemek kaşığı mayonez
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
İlk olarak haşlanmış patatesleri iri boyutlarda, kuşbaşı şeklinde doğrayın.
Dereotu ve maydanozu minik minik kıyın.
Taze soğanları minik halkalar şeklinde doğrayın.
Kornişon turşuları da ufak ufak dilimleyin.
Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
İçine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
Ayrı bir kapta mayonez ve yoğurdu çırpın.
Kabın içine baharatları da ekledikten sonra yoğurt karışımını da kaba aktarın ve tüm malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun...
Porsiyon miktarı: 100 g
Kalori: 142
Toplam yağ: 8 g
Doymuş Yağ: 1,4 g
Çoklu Doymamış Yağ: 3,7 g
Tekli Doymamış Yağ: 2,5 g
Kolesterol: 68 mg
Sodyum: 529 mg
Potasyum: 254 mg
Karbonhidrat: 11 g
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