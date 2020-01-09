Patates salatası tarifi, nasıl yapılır?

Patates salatası, patates ile birlikte değişik sebzelerden yapılabilir. Çoğunlukla kızartılmış ya da pişirilmiş et yemeklerinin, veya sandviçlerin yanında verilir. Dünyanın değişik ülkelerinde değişik şekillerde yapılmaktadır. Patates salatasını biz de yoğurt ve mayonezle buluşturduk. Sadece 10 dakikada hazırlanan patates salatası tarifi hem pratik hem de lezzetli oldu. İşte detayları.

PATATES SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy haşlanmış patates

2 tutam demet dereotu

2 tutam maydanoz

3 adet taze soğan

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı limon suyu

3 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Bir yemek kaşığı mayonez

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak haşlanmış patatesleri iri boyutlarda, kuşbaşı şeklinde doğrayın.

Dereotu ve maydanozu minik minik kıyın.

Taze soğanları minik halkalar şeklinde doğrayın.

Kornişon turşuları da ufak ufak dilimleyin.

Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.

İçine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edip karıştırın.

Ayrı bir kapta mayonez ve yoğurdu çırpın.

Kabın içine baharatları da ekledikten sonra yoğurt karışımını da kaba aktarın ve tüm malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun...