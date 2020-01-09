YEMEK
  4. Patates salatası tarifi, nasıl yapılır?

Patates salatası tarifi, nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Altın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan patates salatasını klasik halinden çıkarmak istedik. Patates salatası tarifine birkaç farklı malzeme ekledik ve tadına doyamadık. Siz de altın gününde farkınızı ortaya koymak istiyorsanız patates salatası tarifimizi deneyebilirsiniz. Patates salatası nasıl yapılır sorusuna en lezzetli cevabı vermeye geldik, buyursunlar...

Patates salatası tarifi, nasıl yapılır?

Patates salatası, patates ile birlikte değişik sebzelerden yapılabilir. Çoğunlukla kızartılmış ya da pişirilmiş et yemeklerinin, veya sandviçlerin yanında verilir. Dünyanın değişik ülkelerinde değişik şekillerde yapılmaktadır. Patates salatasını biz de yoğurt ve mayonezle buluşturduk. Sadece 10 dakikada hazırlanan patates salatası tarifi hem pratik hem de lezzetli oldu. İşte detayları.

PATATES SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy haşlanmış patates
2 tutam demet dereotu
2 tutam maydanoz
3 adet taze soğan
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı limon suyu
3 adet kornişon turşu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Bir yemek kaşığı mayonez
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak haşlanmış patatesleri iri boyutlarda, kuşbaşı şeklinde doğrayın.
Dereotu ve maydanozu minik minik kıyın.
Taze soğanları minik halkalar şeklinde doğrayın.
Kornişon turşuları da ufak ufak dilimleyin.
Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
İçine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
Ayrı bir kapta mayonez ve yoğurdu çırpın.
Kabın içine baharatları da ekledikten sonra yoğurt karışımını da kaba aktarın ve tüm malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun...

PATATES SALATASI BESİN DEĞERİ;

Porsiyon miktarı: 100 g
Kalori: 142
Toplam yağ: 8 g
Doymuş Yağ: 1,4 g
Çoklu Doymamış Yağ: 3,7 g
Tekli Doymamış Yağ: 2,5 g
Kolesterol: 68 mg
Sodyum: 529 mg
Potasyum: 254 mg
Karbonhidrat: 11 g

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
İlaç niyetine içebilirsiniz!İlaç niyetine içebilirsiniz!
Hafif tat severler için: Ev yapımı Alman pastasıHafif tat severler için: Ev yapımı Alman pastası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patates salatası tarifi, patates salatası nasıl yapılır, patates salatasının tarifi, patates salatası,

En Çok Okunan Haberler

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Üzerine karabiber ekleyerek yerseniz...

Üzerine karabiber ekleyerek yerseniz...

Kar yemeden kesmiyorlar! Rakip oldular

Kar yemeden kesmiyorlar! Rakip oldular

Dükkanın kapısına öyle bir yazı astı ki...

Dükkanın kapısına öyle bir yazı astı ki...

İlaç niyetine içebilirsiniz!

İlaç niyetine içebilirsiniz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehriye çorbası tarifi, şehriye çorbası nasıl yapılır?

İlaç niyetine içebilirsiniz!

Alman pastası tarifi, Alman pastası nasıl yapılır?

Hafif tat severler için: Ev yapımı Alman pastası

Perişan kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Adı perişan ama tadı...

Kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi

Kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi

Süt reçeli tarifi, süt reçeli nasıl yapılır?

Yok böyle lezzet! Tadından önce kokusu...

Patlıcan köftesi tarifi, patlıcan köftesi nasıl yapılır?

Yayınlandı olay oldu! Herkes onu arıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.