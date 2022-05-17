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Patatese çok yakışıyor! Evde kajun baharatı nasıl yapılır?

17.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin içerisine katılan baharatlar yemeklerin lezzetlerini çok daha üst boyuta çıkarıyor. Her yemeğe uygun bir baharat mutlaka bulunuyor. Mutfakta genellikle tuz, karabiber gibi baharatlar kullanılsa da kajun baharatını da kesinlikle denemeniz gerekiyor. Patatesin lezzetine lezzet katan kajun baharatını evde kolayca yapabilirsiniz.

Patatese çok yakışıyor! Evde kajun baharatı nasıl yapılır?

Amerika’da sıklıkla kullanılan kajun baharatı ülkemizde patates baharatı olarak biliniyor. Kajun baharatı birçok baharatın birleşiminden oluşarak eşsiz bir tat oluşturuyor. Sadece patatesi değil ete ve fırın sebzelerine de oldukça yakışan kajun baharatını yemeklerinizde mutlaka denemeniz gerekiyor. Yemeklerinize katacağınız kajun baharatı ile alacağınız tat bu baharatın vazgeçilmezleriniz arasında yer almasını sağlayacaktır.

KAJUN BAHARATI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı kuru kekik
  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen
  • 2 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1,5 yemek kaşığı kimyon
  • 2,5 yemek kaşığı sarımsak tozu
  • 2 yemek kaşığı soğan tozu
  • 5 yemek kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı acı pul biber
  • 1,5 çay kaşığı tuz

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Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kabın içerisine aktarıp güzelce karıştırın. Ardından kavanozun içerisine aktarıp ağzı sıkıca kapalı bir şekilde serin ve kuru bir biçimde saklamaya özen gösterin. Dilediğiniz zaman ıslak bir kaşık ya da ürün değdirmemeye özen gösterek baharatınızı kullanabilirsiniz. Tamamen toz halde bir karışım olmasını istiyorsanız blenderdan da geçebilirsiniz. Bulabiliyorsanız içerisine öğütülmüş beyaz tane karabiber de ilave edebilirsiniz


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