Patatese çok yakışıyor! Evde kajun baharatı nasıl yapılır?

Amerika’da sıklıkla kullanılan kajun baharatı ülkemizde patates baharatı olarak biliniyor. Kajun baharatı birçok baharatın birleşiminden oluşarak eşsiz bir tat oluşturuyor. Sadece patatesi değil ete ve fırın sebzelerine de oldukça yakışan kajun baharatını yemeklerinizde mutlaka denemeniz gerekiyor. Yemeklerinize katacağınız kajun baharatı ile alacağınız tat bu baharatın vazgeçilmezleriniz arasında yer almasını sağlayacaktır.

KAJUN BAHARATI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 yemek kaşığı kuru kekik

1 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen

2 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber

1,5 yemek kaşığı kimyon

2,5 yemek kaşığı sarımsak tozu

2 yemek kaşığı soğan tozu

5 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kabın içerisine aktarıp güzelce karıştırın. Ardından kavanozun içerisine aktarıp ağzı sıkıca kapalı bir şekilde serin ve kuru bir biçimde saklamaya özen gösterin. Dilediğiniz zaman ıslak bir kaşık ya da ürün değdirmemeye özen gösterek baharatınızı kullanabilirsiniz. Tamamen toz halde bir karışım olmasını istiyorsanız blenderdan da geçebilirsiniz. Bulabiliyorsanız içerisine öğütülmüş beyaz tane karabiber de ilave edebilirsiniz



