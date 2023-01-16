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Patent göründü! Belki de iPhone'lar yakında böyle olabilir

16.01.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'u için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple'ın bir patent başvurusu ortaya çıktı. Bu patentin Apple'ın katlanabilir iPhone, iPad, Mac'ler ve TV gibi geleceğin katlanabilir cihazları için olduğu iddia ediliyor. Patente dair paylaşılan fotoğraflar, iPhone'ların bir gün nasıl görünebileceği konusunda "kesin olmasa da" bir fikir veriyor.

Patent göründü! Belki de iPhone'lar yakında böyle olabilir

Apple henüz katlanabilir ekranlı bir iPhone üretmedi ancak rakipleri Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi şirketlerin katlanabilir telefonlar çıkardığını düşünerek çok yakında bir katlanabilir iPhone çıkaracağı düşünülüyor. Bu yüzden katlanabilir iPhone'lar hakkında çıkan haberler de merakla takip ediliyor. Son olarak dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Apple'ın bir patent başvurusu ortaya çıktı. Ve iddialara göre bu patent, Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'uyla ilgili olabilir.

İŞTE O PATENT!

Patently Apple'ın aktardığına göre, söz konusu patent özellikle akıllı telefonlar için yeni bir koruyucu katmanın yapısıyla ve çatlamaya karşı dirençliyken katlanabilen esnek ekranlarla ilgili.

Günümüzde bazı katlanabilir cihazlarda ekran çatlama sorunları meydana gelebiliyor. İddialara göre Apple'ın icadı da bu sorunları düzeltmeye odaklanıyor. Patent hakkında paylaşılan fotoğraflardan biri ise şöyle:

iPhone

Merakla bekleniyordu... "iPhone'lara gelecek" Merakla bekleniyordu... "iPhone'lara gelecek"

Belki bir gün iPhone'lar katlanabilir hale getirilerek, yukarıda çizimlerde olduğu gibi görünebilirler. Yine de Apple'ın henüz bu konuda resmi bir açıklamasının bulunmadığını ve katlanabilir iPhone iddialarını doğrulamadığını hatırlatmak gerek.

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