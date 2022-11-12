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  4. Patlamamış el bombası göğüs kafesine sıkıştı! Doktorlar çelik yelekle ameliyata girdi

Patlamamış el bombası göğüs kafesine sıkıştı! Doktorlar çelik yelekle ameliyata girdi

12.11.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Rusya savaşının ön cephelerinde mücadele eden 41 yaşındaki Çavuş Nikolay Pasenko, göğüs kafesine patlamamış bir el bombasının sıkışması sonucunda adeta canlı bombaya dönüştü. Bombanın patlama riskine karşı Pasenko ameliyat olmayı önce reddetti. Ancak yapılan incelemelerin sonucunda doktorlar çelik yelek ve koruyucu kıyafet giyerek Rus askeri ameliyata aldı.

Patlamamış el bombası göğüs kafesine sıkıştı! Doktorlar çelik yelekle ameliyata girdi

24 Şubat’tan bu yana devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. 41 yaşındaki Rus askeri Nikolay Pasenko, savaşta atılan bir el bombasının göğüs kafesine sıkışması sonucunda herkesi şaşkına çevirdi. Doktorların hayatta kaldığı için şanslı olduğunu ifade ettiği asker acilen ameliyata alındı. Ameliyatın öncesinde çekilen röntgende patlayıcının askerin kaburga ile omurgası arasına yerleştiği ve akciğerine zarar verdiği belirtildi.

“DOKTORLARIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEDİM”

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Doktorlar askerin hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ameliyat kararı verdi. Ancak Pasenko ilk başta ameliyata reddederek, “Mühimmat patlayabileceği için doktorların acı çekmesini istemedim. Ben buna son derece karşıydım” dedi.

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Ancak sağlık görevlileri çelik yelek ve koruyucu kıyafetler giyerek son derece riskli olan operasyona başladı. Tıp uzmanları, patlama olasılığının "son derece yüksek" olduğunu, ancak operasyonun gerçekleştirilmemesinin Rus askerini ölümcül kanama riskiyle karşı karşıya bırakacağını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Askeri doktorlar sivil meslektaşlarıyla birlikte tıbbi önlüklerinin altına çelik yelek giydiler ve bu son derece karmaşık ameliyatı gerçekleştirdiler" ifadelerine yer verildi.

“SAĞA SOLA HAREKET ETMESİ BİLE PATLAMAYA NEDEN OLABİLİRDİ”

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Ameliyatı gerçekleştirmek için Ukrayna sınırına gelen askeri doktor Dimitri Kim, “Mühimmatın patlama riski olduğu konusunda uyarıldık, ancak kimse reddetmedi. Mühimmat aort ve alt vena kava arasında bulunuyordu. Son derece riskli bir ameliyattı. Hastanın sağa sola hareket etmesi bile patlamaya neden olabilirdi” dedi.

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Operasyon başarılı bir şekilde tamamlanırken Pasenko hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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