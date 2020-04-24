Patlıcan kebabı tarifi ile tadına doyum olmayan bir akşam yemeğine imza atabilirsiniz. Sevdiğimiz yöresel lezzetlerden biri olan patlıcan kebabı yapılışı da oldukça pratik. İşte detayları...

MALZEMELER

4 adet patlıcan

600 gram kıyma

3 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Bir su bardağı bayat ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Sosu için:

2 adet domates

Bir yemek kaşığı salça

Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak patlıcanları yıkayın ve soymadan orta kalınlıkta halkalar şeklinde dilimleyin.

Dilimlediğiniz patlıcanları yaklaşık 20 dakika tuzlu suda bekletin.

Soğanları oldukça minik olacak şekilde doğrayın.

İnce kıyılmış maydanozu, minik doğranmış soğanları ve kıymayı karıştırın.

Üzerine ezilmiş sarımsakları, ekmek kırıntısını, tuz ve baharatları ilave edip yoğurmaya başlayın.

Kıymadan yumurta büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Tüm kıymaya aynı işlemi uygulayın.

Patlıcanları sudan çıkarıp süzün.

Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde malzemeleri yerleştirin.

Salçayı bir kaseye alın ve içine az bir miktar su ilave edip salçayı açın.

Üzerine domatesi rendeleyip ilave edin.

Son olarak tuzunu da ekleyin.

Bu sosu tepsideki malzemelerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Yanında soğan salatası ve köz biberle servis yapabilirsiniz.



