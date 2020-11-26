Payitaht Abdülhamid'e flaş transfer! Vildan Atasever hangi rolde oynayacak?

TRT 1’in 5. sezonuyla Cuma akşamları yayınlanan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni sultanı Vildan Atasever oldu. Özlem Conker diziye veda ediyor.



Başrolünde Bülent İnal’ın oynadığı Sultan Abdülhamid Han’ın eşi “Bidar Sultan” karakterini başarıyla canlandıran ve 5 sezondur ekranlara gelen “Özlem Conker”in diziye vedası ile birlikte saraya gelecek olan “Vildan Atasever”, Payitaht’ın yeni Sultanı olacak.

Vildan Atasever’i Abdülhamid Han’ın tarihte bilinen son eşi ve en küçük şehzadesi Mehmet Abid Efendi’nin annesi Saliha Sultan olarak bu Cuma itibariyle ekranda görmeye başlayacağız.

Saliha Sultan; Bidar Sultan’ın gidişiyle birlikte saraya gelecek Abdülhamid Han’ın yorgun, kırılmış ve yalnız dünyasına büyük aşk, sadakat ve sabırla girmek için büyük çaba verecek.

Saraydan Bidar’ın gidişi ve sarsılan dengelerin değişmesiyle birlikte Saliha Sultan’ın gelişi ve iyi niyetle kendine haremde yer edinme çabaları çok kolay olmayacak. Saliha Sultan, Abdülhamid’in çocukları ve harem mensupları tarafından kendisine alınacak cepheleri iyi niyetiyle ve keskin zekasıyla bertaraf edecek adımlar atacak.