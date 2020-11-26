Payitaht Abdülhamid'e flaş transfer! Vildan Atasever hangi rolde oynayacak?

TRT 1’in 5. sezonuyla Cuma akşamları yayınlanan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni sultanı Vildan Atasever oldu. Özlem Conker diziye veda ediyor.
Başrolünde Bülent İnal’ın oynadığı Sultan Abdülhamid Han’ın eşi “Bidar Sultan” karakterini başarıyla canlandıran ve 5 sezondur ekranlara gelen “Özlem Conker”in diziye vedası ile birlikte saraya gelecek olan “Vildan Atasever”, Payitaht’ın yeni Sultanı olacak.
Vildan Atasever’i Abdülhamid Han’ın tarihte bilinen son eşi ve en küçük şehzadesi Mehmet Abid Efendi’nin annesi Saliha Sultan olarak bu Cuma itibariyle ekranda görmeye başlayacağız.
Saliha Sultan; Bidar Sultan’ın gidişiyle birlikte saraya gelecek Abdülhamid Han’ın yorgun, kırılmış ve yalnız dünyasına büyük aşk, sadakat ve sabırla girmek için büyük çaba verecek.
Saraydan Bidar’ın gidişi ve sarsılan dengelerin değişmesiyle birlikte Saliha Sultan’ın gelişi ve iyi niyetle kendine haremde yer edinme çabaları çok kolay olmayacak. Saliha Sultan, Abdülhamid’in çocukları ve harem mensupları tarafından kendisine alınacak cepheleri iyi niyetiyle ve keskin zekasıyla bertaraf edecek adımlar atacak.
Saliha Sultan’ın mütevazı, sessiz sakin, sabırlı çabaları acaba hünkarın kalbinin de kilidini açmaya ve onun yeniden itimat dolu bir aşkla hayata bağlanmasına yetecek mi? İzleyeceğiz.
Süeda Çil de uzun zaman sonra ekranlara geri dönerek, Payitaht’ın kadrosuna dahil oluyor.
Saliha Sultan’ın sadakatli hizmetlisi Refika karakteri ile izleyeceğimiz Çil, zeki, becerikli ancak Sultan’ının sakinliğinin aksine entrikaların içine girerek Sultan’ını padişahın gözdesi yapmak ve sarayda iyi bir konumda yer edinmek için oyunlar oynayan, kurnaz bir kadın olarak ekrana gelecek.
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