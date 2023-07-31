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  4. Paylaşımı kafa karıştırdı! İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Peş peşe açıklamalar

Paylaşımı kafa karıştırdı! İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Peş peşe açıklamalar

31.07.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti, Millet İttifakı'nı yerel seçimlere taşımayıp Cumhur İttifakı'na mı katılacak? İYİ Parti milletvekilinin paylaşımı sonrası bu soru gündem oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'n açıklamaları da kafaları iyiden iyiye karıştırdı.

Paylaşımı kafa karıştırdı! İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Peş peşe açıklamalar

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan "CHP, zıt kutubu Saadet Partisi ile, AK Parti'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" paylaşımını yaptı. Bu paylaşım "İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na göz kırptı" şeklinde yorumlandı.

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AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!

Akşener'in "Yepyeni bir anlayışla bir yolculuğa çıkıyoruz" sözleri dikkat çekerken İYİ Partili Hatipoğlu da yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Hatipoğlu "İYİ Parti’ye o veya bu partinin ortağı olma dayatılamaz. Partimizin 2019 Yerel ve 2023 Genel seçimlerindeki ittifak yapısından kazanımları kamuoyunun malumudur. Önümüzdeki 2024 yerel seçimleri öncesi tüm seçenekler partimiz adına masada olmalıdır. Partimizin menfaatleri doğrultusunda, buna başka ittifak modelleri ya da ittifaksız şekilde devam etme de dahildir" dedi.

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KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

Show Haber'in haberine göre yerel seçimlere 8 ay kala İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılacak sorusu yanıt ararken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir kez daha seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ifade etti.

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İYİ Parti Cumhur İttifakı

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