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Paylaşımlı ekran kartı nedir, nasıl kullanılır? Paylaşımlı ekran kartı ne işe yarar?

12.08.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarlar insanların hayatını pek çok yönde kolaylaştıran elektronik cihazlardan biridir. Bilgisayar sayesinde yerimizden kalkmadan alışveriş yapabilir, film veya dizi izleyebilir, işlerimizi çevrimiçi olarak yürütebilir ve yine online oyunlar oynayabiliriz. Teknolojinin en önemli nimetlerinden biri olarak görülen bilgisayarları satın alırken öncelikli olarak donanım sistemleri incelenir. Bu donanım sistemleri arasında ekran kartı da bulunur. Peki, paylaşımlı ekran kartı nedir, nasıl kullanı

Paylaşımlı ekran kartı nedir, nasıl kullanılır? Paylaşımlı ekran kartı ne işe yarar?

Bilgisayarlardan beklenen performansın alınabilmesi için donanım sistemlerinin hepsinin düzgün bir şekilde çalışması gerekmektedir. Geçici olarak verileri depolamak için kullanılan Ram belleğinden hard diske kadar pek çok parçanın eksiksiz bir şekilde işlevini yerine getirmesi önemlidir. Ekran kartları da bilgisayarlar için olmazsa olmaz temel parçalardan biridir. Paylaşımlı ekran kartı alınacaksa bu kartın ne işe yaradığının bilinmesi son derece önemli bir konudur.

Paylaşımlı ekran kartı nedir?

Ekran kartı adından da belli olduğu üzere pc ekranı ile ilgili bir karttır. Bu kart olmadan bilgisayar ekranının çalışması söz konusu bile değildir. Bu kartlar kendi içerisinde paylaşımlı ve paylaşımsız olmak üzere iki ayrı gruba ayrılır. Tamda bu noktada karşımıza paylaşımlı ekran kartı ne demek konusu çıkmaktadır. Yeni bilgisayar almaya karar verildiğinde ilk akla gelen şey donanım sistemi parçalarıdır. Cihazın sorunsuz bir şekilde yavaşlamadan veya donmadan çalışması için bazı parçaların doğru bir şekilde çalışması gerekmektedir.

Hem görüntü kalitesini hem de hızını doğrudan etkileyen faktörlerden biri ekran kartlarıdır. Bu kartlar özellikle dizi veya film izlerken ya da oyun oynarken görüntünün bozulmamasında önemli bir bileşendir. Ekran kartı ne kadar güçlü bir performansa sahip olursa o kadar kaliteli görüntüler ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarların işlemci kısmında bulunan ve geçici olarak verileri kaydeden bellek ram olarak adlandırılır. Gücünü bu bellek vasıtasıyla alan kartlar, paylaşımlı ekran kartı olarak isimlendirilir.

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Paylaşımlı ekran kartı ne işe yarar?

Bilgisayarların kaliteli bir şekilde görüntü vermesini sağlayan donanım bileşenlerinden biri ekran kartlarıdır. Paylaşımlı ve paylaşımsız olmak üzere iki farklı çeşidi mevcuttur. Paylaşımlı ekran kartları diğer ekran kartlarının nitelikleri baz alındığında çok fazla güç harcama niteliği taşımaz. Bu yüzden bilgisayar satın alırken ekran kartlarının özellikleri göz önünde bulundurularak satın alınması son derece önemlidir. Paylaşımsız ekran kartları daha çok güce ihtiyaç duyan oyunların oynandığı cihazlar için daha uygundur. Paylaşımlı olanlar ise özellikle dizüstü bilgisayar gibi cihazlarda uzun süre şarj seviyesini korumada etkilidir. Genel olarak paylaşımlı ekran kartlarının özellikleri şu şöyledir:

  • Bu tür ekran kartları gücünü Ram adıyla bilinen bellek üzerinden alır.
  • Diğer ekran kartlarının özellikleri dikkate alındığında bu kartlar daha düşük bir performans sergiler.
  • Uzun süreli şarj kullanımı için büyük avantaj sağlar. Daha az güç tükettiğinden özellikle laptoplarda pil azalma seviyesini korur.
  • Grafik performansı çok yüksek olmayan oyunlar pürüzsüz bir ekran görüntüsü eşliğinde oynanabilir.
  • Grafik hafızasına ihtiyaç duyulmayan işler için çok uygundur.
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Paylaşımlı ekran kartı nasıl kullanılır?

Bilgisayarların ekran görüntüsünün kaliteli bir şekilde olabilmesi için ekran kartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ekran kartları olmadan bir bilgisayarın ekranının çalışması mümkün değildir. Özellikle online oyun oynarken görüntünün iyi olması ve donmadan devam etmesi oldukça önemlidir. Yine aynı şekilde bir video veya film izlerken de görüntü kalitesinin iyi olması gerekmektedir. Paylaşımlı ekran kartları, paylaşımsız kartlar gibi kendi sistem hafızasına sahip değildir. Bu kartların çalışabilmesi için Ram belleğine gereksinim vardır.

Ekran kartlarının kullanımında herhangi bir zorluk yoktur. Onboard olarak da tabir edilen bu kartlar sistem tarafından hiçbir ek işlem yapılmadan kendiliğinden atanmaktadır. Ancak bu ekran kartından iyi bir verim alınabilmesi için bazı ayarların yapılması gerekebilir. Paylaşımlı ekran kartının güç ayarlarını düzenlemek için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak bilgisayardan denetim masası bölümüne giriş yapılır.
  • Ardından güç seçenekleri kısmına tıklanır.
  • Bu kısımda karşınıza bazı güç ayarları çıkmaktadır. Bu bölümde plan ayarlarını değiştir kısmına giriş yapılır.
  • Sonrasında gelişmiş güç ayarlarını değiştir bölümüne girilir.
  • Bu bölümden kullanılan işlemci markası bulunur ve ekran kartı için istenilen güç ayarları düzenlenir.
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