MAGAZİN

Paz De La Huerta'dan ünlü yapımcıya tecavüz davası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Aktrist Paz de la Huerta, taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen yapımcı Harvey Weinstein'a, tecavüz suçlamasıyla dava açtı.

Paz De La Huerta'dan ünlü yapımcıya tecavüz davası!

Geçtiğimiz yıllarda zincirleme bir şekilde ortaya çıkan Hollywood taciz skandalında defter kapanmıyor. Aktrist Paz de la Huerta skandalın baş mimarı olan Harvey Weinstein'a tecavüz suçlamasıyla dava açtı.

paz-de-la-huerta-dan-taciz-davasi-11439867_9126_m
Harvey Weinstein - Paz de la Huerta

HARVEY WEİNSTEİN'İ TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA DAVA ETTİ

Aralarında ünlü aktristlerin de bulunduğu çok sayıda kadının itirafıyla başlayan Hollywood taciz skandallarında yeni bir gelişme daha oldu. Oyuncu Paz de la Huerta, cinsel taciz iddialarının odağında bulunan film yapımcısı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.

paz-de-la-huerta-dan-taciz-davasi-11439867_9126_m

KENDİSİNİ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADIĞINI İDDİA ETTİ

Paz de la Huerta, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada Weinstein'ın 2010 yılında New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini bitirmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 34 yaşındaki Huerta, Weinstein'a karşı çıkınca yapımcının kendisini oyuncu kadrosunda yer aldığı "Boardwalk Empire" adlı televizyon dizisinden kovdurttuğunu iddia etti.

paz-de-la-huerta-dan-taciz-davasi-11439867_9126_m

ŞİMDİYE KADAR 75 KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Weinstein'ın o günlerde New York Times gazetesinde yer alan Huerta'nın rol aldığı dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Martin Scorsese ile konuşurken çekilmiş fotoğrafları kanıt olarak dava dilekçesinde sunuldu. Şimdiye kadar 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulundu. Weinstein hakkındaki iddiaların artmasının ardından sosyal medyada, #metoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğini vurgulayan bir kampanya başlatıldı.

paz-de-la-huerta-dan-taciz-davasi-11439867_9126_m

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktıYarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!
Mustafa Sandal'ın Serel Yereli paylaşımı...Mustafa Sandal'ın Serel Yereli paylaşımı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paz de la Huerta tecavüz Harvey Weinstein

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

İlginizi Çekebilir

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adriana Lima’nın Victoria’s Secret’tan ayrılması Georgia Fowler’a yaradı

Adriana Lima’nın Victoria’s Secret’tan ayrılması Georgia Fowler’a yaradı

Jennifer Lopez yine olay oldu

Jennifer Lopez yine olay oldu

Hakan Altun sevgisi engel tanımadı!

Hakan Altun sevgisi engel tanımadı!

Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Mustafa Sandal'ın Serel Yereli paylaşımı...

Mustafa Sandal'ın Serel Yereli paylaşımı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.