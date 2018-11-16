Paz De La Huerta'dan ünlü yapımcıya tecavüz davası!

Geçtiğimiz yıllarda zincirleme bir şekilde ortaya çıkan Hollywood taciz skandalında defter kapanmıyor. Aktrist Paz de la Huerta skandalın baş mimarı olan Harvey Weinstein'a tecavüz suçlamasıyla dava açtı.



Harvey Weinstein - Paz de la Huerta

HARVEY WEİNSTEİN'İ TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA DAVA ETTİ

Aralarında ünlü aktristlerin de bulunduğu çok sayıda kadının itirafıyla başlayan Hollywood taciz skandallarında yeni bir gelişme daha oldu. Oyuncu Paz de la Huerta, cinsel taciz iddialarının odağında bulunan film yapımcısı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.

KENDİSİNİ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADIĞINI İDDİA ETTİ

Paz de la Huerta, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada Weinstein'ın 2010 yılında New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini bitirmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 34 yaşındaki Huerta, Weinstein'a karşı çıkınca yapımcının kendisini oyuncu kadrosunda yer aldığı "Boardwalk Empire" adlı televizyon dizisinden kovdurttuğunu iddia etti.