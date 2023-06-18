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PAZAR GÜNÜ REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kısmet, Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

18.06.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Haziran reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizi ve yapımların izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kısmet, Seni Vermem Ellere, Teşkilat, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 18 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Kısmet, Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

PAZAR GÜNÜ REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kısmet, Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 18 Haziran Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kısmet, Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 18 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları...

18 HAZİRAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Haziran Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (11 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

TOP 10 SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
2 TESKILAT TRT 1
3 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI ATV
4 GUZEL GUNLER SHOW TV
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SURVIVOR TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV

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AB İLK 10 PROGRAM

1 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
2 TESKILAT TRT 1
3 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI ATV
4 GUZEL GUNLER SHOW TV
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GUZEL GUNLER (OZET) SHOW TV
7 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D
8 SURVIVOR TV8
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
2 TESKILAT TRT 1
3 GUZEL GUNLER SHOW TV
4 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI ATV
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SURVIVOR TV8
7 GUZEL GUNLER (OZET) SHOW TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 BENDEN NE OLUR (T.S) FOX
10 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

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Reyting sonuçları kısmet ele

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