Pazarda oğlu yanlışlıkla bir taşı kırdı! Taşın milyonlar değerinde olduğunu iddia etti... Ortalık bir anda karıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen bölgesindeki bir pazarda yaşanan anlar sosyal medyada gündem yarattı. Annesiyle birlikte pazara giden ismi açıklanmayan 7 yaşındaki çocuk tezgahta bulunan taşlarından birini yanlışlıkla kırdı. Tezgahın sahibi çocuğun kırdığı taşın 'yeşim taşı' olduğunu iddia etti ve annesinden zararının karşılanmasını istedi. Tezgah sahibi oğlunun neden olduğu zarar için ondan 800.000 yuan tazminat ödemesini istedi.

"BUNA İNANMIYORUM"

Anne ise çocuğun yanlışlıkla kırdığı taşın değerinin 100 yuandan (yaklaşık 480 TL) fazla olamayacağını söyledi. Annenin tezgah sahibine, "100 yuandan fazla vermem. İstediğin ne öyle? Sıfırları sayamadım" dediği duyuldu. İkili arasında sesler yükselirken olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olaya ilişkin herhangi bir uzlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları tezgah sahibinin bu kadar pahalı bir ürünü koymaya cesaret edemeyeceğini iddia etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, pazarın pahalı ürünler satan özel bir konsepte ait olduğunu ve ürünün fiyatının doğru olabileceğini söyledi.