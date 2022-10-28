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  4. Ölü bir kambur balina cesedi görenleri şaşkına çevirdi! Balon gibi şişen balık için uzmanlar uyardı... “Patlayabilir”

Ölü bir kambur balina cesedi görenleri şaşkına çevirdi! Balon gibi şişen balık için uzmanlar uyardı... “Patlayabilir”

28.10.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın British Columbi eyaletindeki Malcolm Adası’nda köpeklerini gezdiren bir aile tarafından ilginç bir keşif yapıldı. Aile kumsalda yürüyüş yaptıkları sırada kıyıya vuran ölü bir kambur balina cesedi gördü. Hayvanın içinde biriken gazlar nedeniyle şişen cesedini inceleyen uzmanlar uyarıda bulunarak balinanın patlayabileceğini ve sahilin kanla kaplanabileceğini söyledi.

Ölü bir kambur balina cesedi görenleri şaşkına çevirdi! Balon gibi şişen balık için uzmanlar uyardı... “Patlayabilir”

Bir kumsala vuran ölü kambur balina cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Bilim insanları tarafından incelenen balinanın içinde biriken gazlar nedeniyle şiştiği ve her an patlayabileceği belirtildi. Hayvanın cesedinin patlaması durumunda iç organlarının ve vücudundaki bütün kanın kumsal kaplayabileceği söylendi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

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İncelemelerde hayvanın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken herhangi bir dış yaralanma belirtisi göstermediği dile getirildi. Uzmanlar geçmişte benzer durumların yaşandığının altını çizerek olası bir patlama durumunun kötü sonuçları konusunda uyardı.

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