Ölü bir kambur balina cesedi görenleri şaşkına çevirdi! Balon gibi şişen balık için uzmanlar uyardı... “Patlayabilir”

Bir kumsala vuran ölü kambur balina cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Bilim insanları tarafından incelenen balinanın içinde biriken gazlar nedeniyle şiştiği ve her an patlayabileceği belirtildi. Hayvanın cesedinin patlaması durumunda iç organlarının ve vücudundaki bütün kanın kumsal kaplayabileceği söylendi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

İncelemelerde hayvanın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken herhangi bir dış yaralanma belirtisi göstermediği dile getirildi. Uzmanlar geçmişte benzer durumların yaşandığının altını çizerek olası bir patlama durumunun kötü sonuçları konusunda uyardı.