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  4. Personel, yoğun bakımdaki hastayla dalga geçmişti! O hastane hakkında 27 gün sonra flaş karar

Personel, yoğun bakımdaki hastayla dalga geçmişti! O hastane hakkında 27 gün sonra flaş karar

02.11.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören yaşlı kadınla dalga geçen personellerin görüntüsü tepki çekmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili söz konusu personeller görevden uzaklaştırılarak haklarında işlem yapılmıştı. Faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden açıldı.

Personel, yoğun bakımdaki hastayla dalga geçmişti! O hastane hakkında 27 gün sonra flaş karar

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı.

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27 GÜN KAPALI KALDI

Ataşehir'deki özel bir hastanede görevli personellerin, yoğun bakımda tedavi gören kadın hastayla alay ettiği anlara ait görüntüler 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğerinin ise küfrettiği görüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı.

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"HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMALARI İÇİN KONUNUN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bayındır Sağlık Grubu, tarafından yapılan açıklamada, "Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, hastanemizin tıbbi etik ve kalitesinden, hasta odaklı ve güvenilir sağlık hizmet anlayışından tereddüt etmeyerek desteklerini esirgemeyen tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz. Olaya dâhil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz" dedi. (DHA)

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