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  4. Peru’da kuryenin çantasından çıkan mumya şaşkına çevirdi! “600-800 yaşında”

Peru’da kuryenin çantasından çıkan mumya şaşkına çevirdi! “600-800 yaşında”

01.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’nun Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sergilediği davranışlarla dikkat çeken ve daha önce kuryelik yaptığı belirtilen bir gencin termal çantasında yapılan aramada mumya bulundu. Polis, genci ve yanındaki 2 arkadaşını gözaltına alırken, çantada taşınan mumyayı ise Kültür Bakanlığına teslim etti.

Peru’da kuryenin çantasından çıkan mumya şaşkına çevirdi! “600-800 yaşında”

Peru’nun Puno bölgesinde bulunan bir arkeolojik kazı alanında polis, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada hareketlerinden dolayı dikkat çeken bir genci aradı. Gencin yanındaki termal çantayı açan polis, 1 metre 51 santimetre uzunluğundaki bir mumyayla karşılaştı.

KIZ ARKADAŞI OLARAK GÖRÜYORMUŞ

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26 yaşında olduğu belirtilen genç, cenin pozisyonda bandajlanmış halde bulunan mumyayla aynı odada kaldığını ve onu “kız arkadaşı olarak gördüğünü” söyledi. Mumyaya “Juanita” adını veren genç, arkadaşlarına göstermek için çantayı yanında taşıdığını belirtti. Adı açıklanmayan genç, mumyanın babasına ait olduğunu ifade etti, babasının ise mumyayı nereden aldığını söylemedi.

Uzmanlar, mumyanın 600 ila 800 yaşında olduğunu ve bir kadına değil, bir erkeğe ait olduğunu ifade ediyor. Kişinin öldüğü sırada en az 45 yaşında olduğu tahmin ediliyor (İHA)

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