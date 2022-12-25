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  4. Pes dedirten olay: Polis ekipleri şaştı kaldı... Öyle bir şey çaldılar ki!

Pes dedirten olay: Polis ekipleri şaştı kaldı... Öyle bir şey çaldılar ki!

25.12.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bu kadarına da 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Çorlu ilçesinde at arabalı iki kadın, elektrik direği ve inşaat malzemeleri çaldı. Olay yerine sevk edilen polisleri fark eden hırsızlar, arabayı ve içindeki malzemeleri bırakarak olay yerinden kaçtı.

Pes dedirten olay: Polis ekipleri şaştı kaldı... Öyle bir şey çaldılar ki!

Tekirdağ'da elektrik direği ve inşaat malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan iki şüpheli kadın, polis ekibini görünce arabayı bırakıp atla olay yerinden kaçtı.

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Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye Mahallesi mevkilerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen at arabalı şahıslar polisi alarma geçirdi.

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POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde polis tarafından seyir halindeyken görülen at arabalı iki kadın şüpheli, yakalanacağını anlayınca at arabasını olay yerinde bırakıp atla kaçtı.

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Çalınan elektrik direği ile yaklaşık 100 kiloluk inşaat demir malzemeleri polis tarafından muhafaza altına alındı. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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Hırsız Tekirdağ Çorlu elektrik direği At

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