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Peş peşe ateşlendiler! Güney Kore duyurdu: Kore Yarımadasının bölünmesinden sonra bir ilk

02.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore füze denemelerine ara vermeden devam ediyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi yaptığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "(Kore Yarımadasının) Bölünme sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesi, Güney Kore'nin deniz sahasına düştü" açıklamasını yaptı.

Peş peşe ateşlendiler! Güney Kore duyurdu: Kore Yarımadasının bölünmesinden sonra bir ilk

Kuzey Kore'nin füze denemeleri bölgede tansiyonu yükseltti. Güney Kore, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi daha yaptığını açıklarken Kore Yarımadasının bölünmesi sonrasında ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin, Güney Kore'nin deniz sahasına düştüğü belirtildi.

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PEŞ PEŞE FÜZELER ATEŞLENDİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamasında, Wonsan dahil farklı bölgelerden ateşlenen en az 10 füzenin, Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarına düştüğü belirtildi.

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Füzelerden birinin, iki ülke arası fiili deniz sınırının güney tarafına düştüğü aktarılan açıklamada, denemeler "tahammül edilemez" şeklinde nitelendirildi.

TANSİYON YÜKSELDİ! İLK KEZ GÜNEY KORE DENİZ SAHASINA DÜŞTÜ

Başkanlık açıklamasında "(Kore Yarımadasının) Bölünme sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesi, Güney Kore'nin deniz sahasına düştü." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'nin doğu kıyısındaki Ulleung Adası'nda yerel saatle 08.55'te hava saldırı alarmlarının aktif halde duyulduğu bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ulusal Güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği zirvede "provokasyonların bedeli" için Kuzey Kore'ye karşı cesur önlemler alınmasını istedi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Ülkesinin Pekin Büyükelçiliği üzerinden Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydeden Hamada, bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Güney Kore Kuzey Kore füze

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