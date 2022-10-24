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Bölgede tansiyon yükseldi! Güney Kore'ye Kuzey Kore'den yanıt geldi

24.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginlik artarak devam ediyor. Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası F-35'lerle cevap veren Güney Kore'nin tartışmalı deniz sınırını geçen bir Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi açmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Kuzey Kore, Güney Kore'nin bu adımına topçu roketlerini ateşleyerek karşılık verdi.

Bölgede tansiyon yükseldi! Güney Kore'ye Kuzey Kore'den yanıt geldi

Kore Yarımadası'nda gerginlik katlanarak devam ediyor. Kuzey Kore'nin füze denemeleri bölgedeki tansiyonu yükseltirken iki ülke arasındaki deniz sınırında yaşanan bir olay, Kuzey Kore'nin topçu roketlerini ateşlemesine neden oldu.

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SINIRI GEÇEN GEMİ GERİLİME NEDEN OLDU

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Güney Kore ordusunun iki Kore'nin deniz sınırını sabah 03.50'de geçen bir Kuzey Koreli tekneye uyarı ateşi açtığını söyledi. Buna karşılık, Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Sözcüsü saat 05:15 civarında topçu roketlerinin ateşlendiğini söyledi.

Olay sonrası açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanı, iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattını (NLL) geçen bir Kuzey Koreli ticaret gemisini geri gönderdiklerini ifade etti.

GÜNEY KORE'DEN F-35'Lİ YANIT

Olay, Kuzey Kore'nin son zamanlarda füze denemeleri nedeniyle artan gerilimlerin ortasında meydana geldi. Geçen hafta Güney Kore, Kuzey Kore savaş uçaklarının sınıra yakın uçması ve Kim Jong-un'un balistik füze ateşlemesinin ardından savaş uçaklarını kaldırmıştı.

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