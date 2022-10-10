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Peş peşe saldırıların ardından yeni gelişme! Dünyaya duyurdu, Belarus ve Rusya...

10.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken bölgeden yeni bir haber geldi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia etti. Lukaşenko, "Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

Peş peşe saldırıların ardından yeni gelişme! Dünyaya duyurdu, Belarus ve Rusya...

Ukrayna'nın Kerç Köprüsünü vurmasının ardından bu sabah saatlerinde Rusya, başkent Kiev dahil 3 kente füzelerle saldırdı. Dünyanın gelişmeleri yakından takip ederken Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık" dedi.

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24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'da sabah saatlerinde başkent Kiev olmak üzere 3 kente füzeler fırlatıldı. Gelen bilgilere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

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"UKRAYNA BELARUS'A SALDIRACAK" İDDİASI

Rusya Kerç Köprüsü'ne saldırıdan sonra planlarını gözden geçirirken Belarus'un da savaşa katılması gündemde. Belarus'ta görevli Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine, "Ukrayna, Belarus’a saldırmaya hazırlanıyor. Bu girişimlere en sert yanıt verilecek" notası verildi.

'PUTİN TARAFINDAN İKNA EDİLDİ'

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise, Belarus'a saldırı iddia reddedilerek, Lukaşenko'nun Putin tarafından kuzeyden Ukrayna'ya saldırma konusunda ikna edildiği belirtildi:

"Ukrayna, komşumuz Belarus'a saldıracağını kesinlikle reddediyor. Minsk'teki büyükelçimize verilen nota Rusya lideri Putin'in bu ülkeyi bize karşı savaşa sokma planının parçası olarak değerlendiriyoruz. Belarus yönetimini Moskova'dan verilen emirlere itaat etmemeye davet ediyoruz."

RUSYA İLE ORTAK ASKERİ GÖREV GÜCÜ

Bu gelişmeler yaşanırken Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Rusya ile ortak askeri görev gücü oluşturulacağını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
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