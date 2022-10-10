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Tüm dünyanın beklediği görüşme Türkiye'de mi olacak? Zamanlaması dikkat çekti! Kremlin: "Putin, Erdoğan ile 'ev sahipliğini' görüşebilir"

10.10.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda yaşanan patlamalarla büyük şok yaşadı. Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne saldırısının ardından Putin'in intikamı olarak değerlendirilen patlamalarla ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, patlamaların "özel askeri operasyon kapsamında" olduğunu belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı arasında bir temas gerçekleşebileceğine ilişkin de bilgi verildi.

Tüm dünyanın beklediği görüşme Türkiye'de mi olacak? Zamanlaması dikkat çekti! Kremlin: "Putin, Erdoğan ile 'ev sahipliğini' görüşebilir"

Ukrayna'nın, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nü vurup "Bu daha başlangıç" açıklamasına misilleme olarak Rusya Kiev'e saldırdı. Putin'in intikam saldırısıyla Ukrayna'da kritik altyapılar vuruldu, çok sayıda can kaybı yaşandı. Dünya bu gelişmeler şok yaşarken Kremlin'den gelen açıklama barışın Türkiye'de gerçekleşebileceği umutlarını yeşertti.

"ERDOĞAN'IN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana Zirvesi'ne katılabileceği ve bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceği belirtildi.

Açıklamada Erdoğan'ın Ukrayna'yla ilgili görüşmelere ev sahipliği yapma teklifinin değerlendirilebileceği de ifade edildi.

"BAŞKOMUTAN SALDIRILARDAN HABERDAR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki saldırılarla ilgili açıklamasında ise "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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