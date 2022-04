Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu, İman Casablanca ile yakalandı

Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaloğlu günlerdir gündemde. Boşandıklarını duyuran ikiliden Dinçöz apar topar Miami'ye yerleşmişti. Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya’da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi.

Yasak Elma, Uykusuzlar Kulubü ve Baraj gibi projelerde yer alan İman Casablanca ve iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; ikili görüntülendiklerini fark edince gerildi.

PANİKLEDİLER

Gittikleri mekânda yaklaşık beş saat oturan Kodaloğlu ve Casablanca’nın oldukça samimi olduğu görüldü. Kodaloğlu, gece boyu Casablanca’dan bir an olsun gözlerini ayıramadı.

Mekân çıkışında flaşların patlamasıyla panik yapan ikili, bir anda restorana geri döndü. Mekan çalışanları, muhabirlerin görüntü almaması için seferber oldu. Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan ikili, bu sefer mekânın arka kapasından kaçmaya çalışsalar da görüntülenmekten kurtulamadı.

İMAN CASABLANCA KİMDİR?

1999 doğumlu Farslı Arap model İman Casablanca, model ve dizi film oyuncusudur. Babası komiser annesi Fransızca öğretmeni olan Casablanca 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Casablanca, Fas'ta matematik mühendisliği okudu ve Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışan Iman Casablanca, 2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisinin kadrosuna katılarak oyunculuğa attı.