MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu, İman Casablanca ile yakalandı

Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu, İman Casablanca ile yakalandı

24.04.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz ile geçtiğimiz hafta boşanan Serkan Kodaloğlu, 23 yaşındaki oyuncu ve model İman Casablanca ile yakalandı. Kameraları görünce panikleyen ikili bulundukları mekânın arka kapısından çıkmaya çalıştı.

Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu, İman Casablanca ile yakalandı

Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaloğlu günlerdir gündemde. Boşandıklarını duyuran ikiliden Dinçöz apar topar Miami'ye yerleşmişti. Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya’da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi.

Yasak Elma, Uykusuzlar Kulubü ve Baraj gibi projelerde yer alan İman Casablanca ve iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; ikili görüntülendiklerini fark edince gerildi.

2

PANİKLEDİLER

Gittikleri mekânda yaklaşık beş saat oturan Kodaloğlu ve Casablanca’nın oldukça samimi olduğu görüldü. Kodaloğlu, gece boyu Casablanca’dan bir an olsun gözlerini ayıramadı.

11

Mekân çıkışında flaşların patlamasıyla panik yapan ikili, bir anda restorana geri döndü. Mekan çalışanları, muhabirlerin görüntü almaması için seferber oldu. Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan ikili, bu sefer mekânın arka kapasından kaçmaya çalışsalar da görüntülenmekten kurtulamadı.

İMAN CASABLANCA KİMDİR?

1999 doğumlu Farslı Arap model İman Casablanca, model ve dizi film oyuncusudur. Babası komiser annesi Fransızca öğretmeni olan Casablanca 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Casablanca, Fas'ta matematik mühendisliği okudu ve Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

yşx

Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışan Iman Casablanca, 2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisinin kadrosuna katılarak oyunculuğa attı.

Petek Dinçöz’ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan Reza Zarrab iddiasına yanıt! Hadise sorusuna verdiği yanıt kafa karıştırdıPetek Dinçöz’ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan Reza Zarrab iddiasına yanıt! Hadise sorusuna verdiği yanıt kafa karıştırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdiMiss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi
Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılarSurvivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar
Survivor'da yeni takımlarda büyük sürpriz! Artık aynı taraftalar!Survivor'da yeni takımlarda büyük sürpriz! Artık aynı taraftalar!
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

İki mahalle arasında bitmeyen kavga! Çevik kuvvet devreye girdi

İki mahalle arasında bitmeyen kavga! Çevik kuvvet devreye girdi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

İlginizi Çekebilir

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.