Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Pozlarını ve son halini hayranları beğenmedi

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Sahnelere de dönen Dinçöz geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından soluğu kuaförde olan Petek Dinçöz imajıyla herkesi şaşırttı.

"Operasyon sonrası attım kendimi bir fön çektireyim diye demez mi gel karışma çok güzel renk model yapacağım saçına hoppaaalaaa dedim OK. Bakalım Nida beğenecek mi sizce nasıl oldu?" diyen Petek Dinçöz'e yorum yağdı.



Dinçöz'in son halini takipçileri beğenmedi. Şarkıcıya "Olmamış", "Yakışmamış sizin renginiz sarı", "Yok hiç olmadı" yorumları geldi.





