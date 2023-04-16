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  4. Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Pozlarını ve son halini hayranları beğenmedi

Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Pozlarını ve son halini hayranları beğenmedi

16.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 5 ay önce Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da apar topar dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Geçtiğimiz gün ameliyat olan Petek Dinçöz iyileşince kendini kuaföre attı ve imaj değiştirdi.

Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Pozlarını ve son halini hayranları beğenmedi

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Sahnelere de dönen Dinçöz geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından soluğu kuaförde olan Petek Dinçöz imajıyla herkesi şaşırttı.

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"Operasyon sonrası attım kendimi bir fön çektireyim diye demez mi gel karışma çok güzel renk model yapacağım saçına hoppaaalaaa dedim OK. Bakalım Nida beğenecek mi sizce nasıl oldu?" diyen Petek Dinçöz'e yorum yağdı.

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Dinçöz'in son halini takipçileri beğenmedi. Şarkıcıya "Olmamış", "Yakışmamış sizin renginiz sarı", "Yok hiç olmadı" yorumları geldi.

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Petek Dinçöz

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