HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Peugeot'dan eylül ayı kampanyası

Peugeot'dan eylül ayı kampanyası

06.09.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye, eylül ayında tüm modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot'dan eylül ayı kampanyası

Peugeot'nun eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor.

Yeni PEUGEOT 308 SW tanıtıldı (PEUGEOT 308 SW özellikleri ve satışa çıkış tarihi)Yeni PEUGEOT 308 SW tanıtıldı (PEUGEOT 308 SW özellikleri ve satışa çıkış tarihi)

Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e 60.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve “Black Pack” seçeneğiyle dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’e ise 90.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot 3008

PEUGEOT 208'İN BAŞLANGIÇ FİYATI

Peugeot Türkiye’nin eylül ayında duyurduğu avantajlı seçenekler sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor. 2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli veya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 kredi seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208’de eylül ayı boyunca fiyatlar 199.000 TL’den başlıyor.

ÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot’un yeni fiyatlarıÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot’un yeni fiyatları

Peugeot 508 ise 90.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Türkiye'de üretildi! Yüzde 100 elektrikliTürkiye'de üretildi! Yüzde 100 elektrikli
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Balayına gidecek çifte eksik aşı şoku! Uçağa alınmadı

Balayına gidecek çifte eksik aşı şoku! Uçağa alınmadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.