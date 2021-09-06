Peugeot'dan eylül ayı kampanyası

Peugeot'nun eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor.

Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e 60.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve “Black Pack” seçeneğiyle dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’e ise 90.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

PEUGEOT 208'İN BAŞLANGIÇ FİYATI

Peugeot Türkiye’nin eylül ayında duyurduğu avantajlı seçenekler sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor. 2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli veya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 kredi seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208’de eylül ayı boyunca fiyatlar 199.000 TL’den başlıyor.

Peugeot 508 ise 90.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

