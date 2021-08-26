ÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot’un yeni fiyatları

ÖTV matrah düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından araç fiyatları anında değişti. Koronavirüs döneminde araçlara olan ilgi düşerken, piyasayı yeniden canlandırabilmek adına yapılan düzenlemede sıfır otomobillerin fiyatları değişti. Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk kez araç sahibi olacaklar fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. Sizler için Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot markalı araçların yeni fiyatlarını bir araya getirdik.

ÖTV İNDİRİMİNDEN SONRA ARAÇLARIN FİYATI DEĞİŞTİ

Araç fiyatları almış başını giderken, yapılan son düzenleme ile ÖTV indirimine gidildi. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaş anında galerilerin yolunu tuttu. Yeni düzenleme ikinci el araç piyasasında değişiklik göstermezken, sıfır araçlarda ciddi indirimler yapıldı. İşte otomobillerin indirimli fiyatları…