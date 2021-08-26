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  4. ÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot’un yeni fiyatları

ÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot’un yeni fiyatları

26.08.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörünü canlandırmak adına ÖTV matrah düzenlemesine gidildi. Yapılan indirimle araç fiyatlarında da değişiklik oldu. İşte Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot’un yeni fiyatları…

ÖTV matrah düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından araç fiyatları anında değişti. Koronavirüs döneminde araçlara olan ilgi düşerken, piyasayı yeniden canlandırabilmek adına yapılan düzenlemede sıfır otomobillerin fiyatları değişti. Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk kez araç sahibi olacaklar fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. Sizler için Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot markalı araçların yeni fiyatlarını bir araya getirdik.

ÖTV İNDİRİMİNDEN SONRA ARAÇLARIN FİYATI DEĞİŞTİ

Araç fiyatları almış başını giderken, yapılan son düzenleme ile ÖTV indirimine gidildi. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaş anında galerilerin yolunu tuttu. Yeni düzenleme ikinci el araç piyasasında değişiklik göstermezken, sıfır araçlarda ciddi indirimler yapıldı. İşte otomobillerin indirimli fiyatları…

İşte otomobillerin indirimli fiyatları…

FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP

FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP
ÖTV öncesi - 298 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL

FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP

FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP
ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL

FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE

FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE
ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL

FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT

FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL

TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD

TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD
ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL
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Anahtar Kelimeler:
Toyota Renault
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