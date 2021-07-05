Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası

Peugeot Türkiye’nin Temmuz ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e, 60.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Ön yüzü yenilenen, farklı gövde renkleri bulunan ve “Black Pack” seçeneği ile sunulan yeni Peugeot SUV 3008’de ve yedi kişilik oturma kapasitesi sunan, yeni Peugeot i-Cockpit ile gelen ve 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip olan yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

YENİ PEUGEOT 208 KAMPANYASI

Peugeot Türkiye’nin Temmuz ayı kampanyaları tasarımı ve sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.

2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 16.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle satın alınabiliyor. Peugeot 208’de fiyatlar 199.0000 TL’den başlıyor. Peugeot 508 ise 90.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

