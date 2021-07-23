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Peugeot elektrikli araç konusunda gözünü 2025'e dikti!

23.07.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor. Şirketin nihai hedefi ise 2025'te Avrupa'da ürünlerinin yüzde 100'ünü elektrikli olarak pazara sunmak.

Peugeot elektrikli araç konusunda gözünü 2025'e dikti!

Peugeot’nun yeni dönem stratejilerinin kalbinde elektrifikasyon yer alıyor ve marka, bu hedef doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor. Markanın bu çalışmaları arasındaki en yakın örneğini ise yeni PEUGEOT 308 oluşturuyor.

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Bu kapsamda yeni Peugeot 308; Avrupa pazarlarındaki satışına, başlangıcından itibaren sedan ve station wagon versiyonlarında iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle sunulacak. Sunulan modellerden HYBRID 225 e-EAT8; 180 HP gücündeki PureTech motor, 81 kW gücünde elektromotor ve 8 vitesli e-EAT8 şanzımanla bir araya gelerek, 225 HP’lik gücü kullanıma sunuyor. HYBRID 180 e-EAT8 ise 150 HP gücünde PureTech motor ve 81 kW gücünde elektromotor ile 8 vitesli e-EAT8 şanzımanı bir araya getiriyor.

Peugeot

HEDEF TAMAMEN ELEKTRİKLİ ÜRÜN GAMI

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. Bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 85’e çıkarmayı hedefleyen marka, 2025 yılında ise Avrupa’da ürünlerinin yüzde 100’ünü elektrikli olarak pazara sunacak.

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Konuyu değerlendiren Peugeot CEO’su Linda Jackson; “Elektrikliye geçiş, ister geleneksel ister
elektrikli olsun, müşterilerimize ihtiyaçlarına en uygun motoru seçme imkanı veren ‘Seçme Özgürlüğü’
stratejimizin merkezinde yer alıyor. Elektrikli modellerimizin satış performansı, Avrupa’da bu stratejinin
meyvesini verdiğini gösteriyor. Küresel olarak, elektrikliye geçişin yeni olduğu pazarlarda bile, özgün,
premium bir marka olarak öne çıkmak için elektrikli model portföyümüzü kullanacağız. Nerede olursak
olalım, ilerlemenin gerçek itici güçleri olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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