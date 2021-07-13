Le Mans için tasarlandı: Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar

PEUGEOT, motor sporlarında devrim yaratacak yeni otomobili PEUGEOT 9X8 Le Mans Hypercar’ı online platformda gerçekleştirdiği canlı yayınlanan bir etkinlikle gözler önüne serdi. PEUGEOT SPORT ENGINEERED tarafından PEUGEOT Design ekibiyle birlikte uyum içerisinde geliştirilen prototip hiper otomobil, markanın üst sınıf motor sporları sahnesindeki uzun soluklu başarısını sürdürmeye hazırlanıyor. Yeni 9X8 Le Mans Hypercar; yol otomobillerine de uyarlanabilen üst sınıf sportif geçmişi, çağın ötesindeki tasarımı, yüksek verimlilik seviyesi ve ileri teknolojileriyle PEUGEOT’nun Neo-Performans vizyonuna uygun bir proje olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

DAYANIKLILIK YARIŞLARINA GÖRE ŞEKİLLENDİ

PEUGEOT’nun en yeni dayanıklı yarış otomobili olarak nitelenen 9X8 Le Mans Hypercar; isminde yer alan 9 rakamına da ilham kaynağı olan, 1992 ve 1993’te Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanan PEUGEOT 905’in ve 2009’da Fransız Klasik Yarışı’nı kazanan PEUGEOT 908'in varisi olarak öne çıkıyor. Otomobilin adında yer alan X de, Hypercar’da kullanılan dört tekerlekten çekiş teknolojisini ve markanın motor sporları dünyasındaki elektrikliye geçiş stratejisini somutlaştıran hibrit güç aktarma sistemini ifade ediyor. En sonda yer alan 8 rakamı ise PEUGEOT’nun 208, 2008, 308, 3008 ve 5008 ile birlikte, PEUGEOT SPORT ENGINEERED etiketiyle donatılan ilk model olan 508 olmak üzere markanın güncel modellerinde kullandığı son rakamı temsil ediyor. İlham aldığı tüm köklere rağmen, aerodinamik çözümleri ve özgünlüğü hemen fark edilen 9X8 Le Mans Hypercar; PEUGEOT Sport Teknik Müdürü Olivier Jansonnie sorumluluğunda çalışan geliştirme mühendislerinin ve PEUGEOT Tasarım Müdürü Matthias Hossann liderliğindeki tasarım ekibinin ortak çalışmalarıyla oluşturuldu. Aynı zamanda 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (FIA WEC) 2 otomobil olarak mücadele edecek olan PEUGEOT 9X8 Le Mans Hypercar, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve ACO (Automobile Club de l'Ouest) tarafından, dayanıklılık yarışlarının eski LMP1 kategorisinin yerini alan yeni Le Mans Hypercar (LMH) sınıfı yönetmeliklerine göre şekillendi. Yeni yönetmelikteki aerodinamiyle ilgili teknik kurallarda yapılan esneklikler ise PEUGEOT tasarım ekiplerinin daha özgür çalışmasına ve yeni düşünce tarzlarının oluşmasına izin verdi. PEUGEOT’nun mühendis ve tasarımcı ekipleri, bu esneklikle birlikte tamamen yeni bir hiper otomobil üretmek için var olan kodlardan uzaklaşıp yeni yaratıcı süreçler geliştirdiler.

AERODİNAMİ BENZERSİZ GÖRÜNÜMLE ŞEKİLLENİYOR

Yeni PEUGEOT 9X8 LE Mans Hypercar’ın dış görünümündeki şekillendirilmiş jantlar, otomobilin düzenli, keskin ve dengeli yan hatlarına katkıda bulunuyor. Kanat havalandırmaları lastiklerin üst kısmını ortaya çıkarırken, kusursuzca gövdeye entegre edilen aynalar ise havanın otomobilin üzerinden akıp geçtiği izlenimine katkı sağlıyor ve aracın aerodinamiğini gözler önüne seriyor. PEUGEOT’nun ticari modellerinde olduğu gibi, 9X8’in ışık imzası da üçlü pençe görünümünü sergiliyor. Markanın yeni aslan başı logosu ise otomobilin ön ve yan kısımlarında alttan aydınlatmalı olarak uygulanıyor. Hem gövdedeki hem de kokpitteki selenyum grisi ve kontrast kriptonit asit yeşili/sarı vurguları, 508 ve 508 SW modelleriyle tanıtılan yeni PEUGEOT SPORT ENGINEERED renk şemasını yansıtıyor. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren PEUGEOT Tasarım Müdürü Matthias Hossann, “9X8 bir PEUGEOT. Buna bağlı olarak çalışmamıza yön veren orijinal taslaklar, hafifçe öne eğik kokpit dahil sıçramaya hazır büyük bir kediyi tasvir ediyor. PEUGEOT 9X8’in genel hatları, markanın tasarım ipuçlarını ifade ederken, zarif formlar duygu ve dinamizmi yansıtıyor” şeklinde konuştu.

KANATSIZ ARKA DÜZENLEMELER, POTANSİYELİ MAKSİMUMA ÇIKARIYOR

Otomobilin büyük bir titizlikle işlenen arka tasarımında ise markanın pençe efektli ışık imzası yer alıyor. Stop lambaları da, üzerinde “Arka kanat istemedik” ibaresinin yazılı olduğu geniş bir difüzörü çevreliyor. Böylece ilk kez Le Mans 24 Saat yarışında Chaparral 2F aracında kullanılan arka kanatların varlığı, yarım yüzyıl sonra PEUGEOT 9X8 Le Mans ile sorgulanmış oluyor. Bu kapsamda hiper otomobilin yenilikçi arka kısmı, PEUGEOT Sport’un mühendislik ekibi tarafından yürütülen araştırmalarla yeni bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Arka kanadın PEUGEOT 9X8’de yer almaması, onlarca yıldır görülmeyen şık bir silueti tasarlama özgürlüğünü de beraberinde getiriyor. Tasarımcılar ve mühendislerin özverili çalışmalarıyla; çamurluklar arasında temiz, geniş bir yüzey oluşturan dinamik ve girintili şekillerin uyumlu karışımı, PEUGEOT 9X8 Le Mans ile birlikte gözler önüne seriliyor.

Konuyu değerlendiren PEUGEOT Sport WEC Programı Teknik Müdürü Olivier Jansonnie, “Yeni Le Mans Hiper Otomobil yönetmelikleri, geleneksel performans artırıcı sistemlerin önemini ortaya koymak için hazırlandı. 9X8'i tasarlamak tutkulu bir deneyim oldu. Otomobilin performansını ve özellikle aerodinamiğini optimize etmek için yeni yollar icat etme, yenilik yapma ve keşfetme özgürlüğüne sahiptik. Yönetmelikler, arka kanadı belirtmeden yalnızca bir adet ayarlanabilir aerodinamik parçaya izin veriyor. Hesaplamalarımız, çalışmalarımız ve simülasyonlarımız yüksek performansın kanat olmadan da elde edilebileceğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Stellantis Motorsporları Müdürü Jean-Marc Finot ise arka kanadın olmamasını yenilikçi bir adım olarak değerlendirerek, “Elde etmiş olduğumuz belli orandaki aerodinamik verimlilik sayesinde bu özelliği ortadan kaldırdık. Nasıl diye sormayın. Bunu mümkün olduğu kadar uzun bir süre bir sır olarak saklamaya niyetliyiz” dedi.

İÇ MEKANDA ÖZGÜN TASARIM VE KALİTELİ İŞÇİLİK FARK EDİLİYOR

PEUGEOT 9X8’in dış tasarımı için gösterilen aynı özen, otomobil içerisinde de gösterildi. “Bugüne kadar tamamen işlev odaklı, özgün olmayan ve marka kimliği de olmayan yarış otomobili kokpitine özel bir yaklaşım getirmek istedik” sözleriyle kokpiti değerlendiren PEUGEOT Tasarım Müdürü Matthias Hossann, “Renk şemamız ve PEUGEOT'nun i-Cockpit iç tasarım imzasının birleşimi; 9X8’in kokpitine özgün bir görünüm kazandırırken, aracın iç mekan çekimlerinde hemen bir PEUGEOT olarak tanınmasını da sağladı” ifadelerini kullandı. PEUGEOT CEO’su Linda Jackson ise “PEUGEOT Design ve PEUGEOT Sport ekiplerini çok iyi tanıyorum ve her zaman kaliteli, yenilikçi işler üretiyorlar. Ama itiraf etmeliyim ki 9X8 beni büyüledi. Gerçekten de muhteşem. Yenilikçi, akıcı çizgilerinin bu kadar güçlü bir marka kimliği yayma şekli ustaca” şeklinde konuştu.

HİPER VERİMLİ HİBRİT GÜÇ-AKTARMA SİSTEMİ

Geçtiğimiz yılın eylül ayında, PEUGEOT’nun dayanıklılık yarışlarının yeni Le Mans Hiper otomobil sınıfında yarışacağının açıklanmasının ardından, Paris yakınlarındaki Versailles’deki fabrikada 9X8’İn performansı üzerinde de yoğun çalışmalar devam etti. Bu kapsamda otomobilin arka kısmına PEUGEOT HYBRID4 500KW güç-aktarma sisteminin parçası olarak; 2,6 litre hacimli, bi-turbo, 90 derece açılı, V6 silindirli içten yanmalı bir motor konumlandırıldı. 500 kW (680 HP) üreten motor Nisan ayından bu yana testlere tabi tutuluyor. Otomobilin önünde ise 200 kW motor-jeneratör ünitesi, yedi vitesli sıralı şanzıman ve batarya yer alıyor. İleri teknolojiye sahip güçlü, 900 volt gibi yüksek voltajlı ve yüksek yoğunluklu batarya, PEUGEOT Sport ve TotalEnergies’in bir yan kuruluşu Saft işbirliği ile geliştirildi. Konuyla ilgili olarak “Enerji ihtiyaçlarımızı karşılarken kusursuz güvenilirlik ve kusursuz kontrol hedefledik,” diyen Stellantis Motorsporları Müdürü Jean-Marc Finot, “Le Mans, pite girme sayısına bağlı olarak kazanabileceğiniz veya kaybedebileceğiniz 24 saatlik bir yarış. Yeni hiper otomobilin yüksek enerji verimliliği, kısa bir süre sonra yol otomobillerinde göreceğimiz teknolojiyi önceden şekillendiriyor. PEUGEOT 9X8’i geliştirirken güç-aktarma sisteminden aerodinamiğe kadar her yönüyle hiper verimlilik hedefledik” diye konuştu.

LE MANS, PEUGEOT İÇİN BİR TEST VE LABORATUVAR ALANI

Yeni PEUGEOT 9X8; aerodinamik, mekanik ve elektronik verimliliğe ek olarak, PEUGEOT’nun uzun yıllara dayanan dayanıklılık yarışları dünyasındaki mühendislik ve uzmanlığını da gözler önüne seriyor. Zorlu Le Mans 24 Saat yarışında otomobillerin katettiği mesafe, Formula 1’in tüm sezonunda kat edilen mesafeye yakın olarak 5.400 kilometre boyunca sürüyor. Bu da verimlilik ve güvenilirliğin önemini ön plana çıkarıyor. “PEUGEOT’nun dayanıklılık yarışlarına katılımı, sportiflikten çok daha fazlasını bünyesinde barındırıyor” diyen PEUGEOT CEO’su Linda Jackson; “Dayanıklılık yarışı, bize Le Mans ile olan ilişkimizin neden bu kadar güçlü olduğunu anlatan olağanüstü bir laboratuvar. 24 saat boyunca zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir yarı, teknolojimizin ve araştırma çalışmalarımızın sonuçlarını görmek için önemli bir fırsat sağlıyor. Bu fırsat yarış pistinde elde ettiğimiz sonuçlardan daha önemli. Le Mans, yol otomobillerimizin yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için şu anda geliştirmekte olduğumuz hibrit sistemleri ve teknolojileri denemek için bize rekabetçi bir ortam sağlıyor. PEUGEOT Sport ekipleri araştırmaların seri üretimde kullanılmasından gurur duyuyorlar. Le Mans, müşterilerimiz için otomobillerin kalitesine tanıklık edebilecekleri bir laboratuvar” ifadelerini kullandı.



