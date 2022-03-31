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Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor: Etyabin! Eytabin nasıl yapılır?

31.03.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dünyasında özel bir yeri olan hurma, Ramazan’da iftar sofralarının da vazgeçilmezi oluyor. Peygamber Efendimizin de en sevdiği meyve olduğu bilinen hurma hem çok kıymetli hem de çok faydalı bir besindir. Peygamber Efendimiz hurmayı süt ile karıştırıp tüketirdi. Bu karışıma ise Etyabin derdi. İşte hurma ve süt karışımı Etyabin'in faydaları...

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor: Etyabin! Eytabin nasıl yapılır?

İslam coğrafyasının bereketli topraklarında yetişme imkânı bulan hurma, Müslümanlar için kıymetli bir gıdadır. Ramazan denilince akla gelen ilk yiyeceklerden birisi olan hurma, sağlığa faydaları ile binbir derde şifa olacak özelliktedir.

Bereket, inanç, güç, sağlık gibi birçok farklı ifadeyi simgeleyen hurma yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor.

KUR'AN-I KERİM’DE GEÇİYOR

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi üç yerde “hurma ağacı” (nahl, nahle, lîne), “hurma bahçesi” (cennetün / cennâtün min nahîl), “hurma” (nahîl, semerâtü’n-nahl, rutab), “hurma kütüğü” (a‘câzü nahl), “hurma dalı” (urcûn) ve “hurma lifi” (mesed) şekillerinde hurmanın bahsi geçmektedir.

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Hz. Aişe annemizin rivayetine göre, "Peygamber (SAV) südtile hurmaya etyabin derlerdi."

Hurmanın tüketilme şekli birçok alternatife sahip olsa da sütün içine katıldığında faydalarını saymakla bitmiyor.

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Peygamber Efendimizin de severek yediği bir meyve olarak bilindiğinden "hurma ve süt karışımı"nın sağlığa yararları şöyle...

HURMA VE SÜT KARIŞIMI: ETYABİN

Sütlü hurma, insan vücuduna faydalı olan besleyici bir besindir. Hurma yüksek konsantrasyonda demir içerir. Süt bu kimyasaldan yoksundur, bu nedenle ikisini birleştirmek iyi bir besin takviyesidir. Ayrıca çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlarlar.

Süt ve hurma karışımı kan dolaşımını artırarak daha parlak bir cilde sahip olmanızı destekler. Kırışıklık, sivilce ve diğer cilt problemleri için fayda sağlar.

ETYABİN NASIL YAPILIR?

Hurma ve süt karışımı vücuda enerji vermek, dayanıklılığı arttırmak ve halsizlikle mücadele etmek için de tercih edilir.

Hurma protein açısından zengindir, süt de öyle. İkisi birleştirildiğinde, kemik yoğunluğu ve kas sağlığını destekleyici protein içeriği sağlarlar.

Süt ürünleri ve hurma, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan lif açısından zengindir.

Bu karışımı elde etmek için 3 adet hurmayı biraz sıcak suda beklettikten sonra çatalla ezip sütle buluşturunuz. (Ensonhaber)


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Ramazan 2022
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