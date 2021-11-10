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Pfizer-BioNTech, ABD'deki tüm yetişkinlere 3. doz aşının uygulanması için onay istedi

10.11.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de koronavirüs aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendiricisinin tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi. ABD'de başlangıçta tüm yetişkinler için güçlendirici doz öngörülmüş ancak FDA'nın danışmalarının itirazı nedeniyle uygulama ertelenmişti.

Pfizer-BioNTech, ABD'deki tüm yetişkinlere 3. doz aşının uygulanması için onay istedi

Firma, 3. doz aşı kampanyasını daha da genişletme zamanının geldiğini belirtmek amacıyla 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmasının ilk sonuçlarını FDA ile paylaştı.

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YAN ETKİ AÇIKLAMASI

Çalışmada, güçlendirici dozun Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumayı tekrar yüzde 96'ya çıkarabileceği sonucuna varılırken, yan etkilerin "ilk 2 dozda görülenlere benzer" olduğu belirtildi.

Yaşlı Amerikalılar ve virüse karşı savunmasız diğer gruplar, eylülden bu yana Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozuna erişebiliyor.

ERTELENMİŞTİ

Biden yönetimi, başlangıçta tüm yetişkinler için güçlendiriciler öngörmüş ancak eylülde FDA'nın bilimsel danışmanlarının itirazı sonucu uygulama ertelenmişti.

FDA'nın tüm yetişkinler için Pfizer-BioNTech güçlendiricilerine yetki vermesi durumunda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, bunların nasıl kullanılacağına ilişkin önerilerde bulunması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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