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Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı! Yüzde 95,6 etkili

21.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar, destekleyici aşıların uygulanıp uygulanmayacağı konusunu tartışırken, Pfizer-BioNTech güçlendirici üçüncü doz aşısının klinik deneylerden elde edilen ilk sonuçları paylaştı. Buna göre aşının yüzde 95,6 etkili olduğu açıklandı.

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarının etkinlik oranını açıkladı.

16 yaş ve üzeri 10.000 kişi üzerinde yapılan klinik araştırmaya göre, destekleyici aşının ek aşı yapılmayanlara kıyasla Covid-19'u önlemede yüzde 95,6 etkili olduğu ortaya çıktı. Sonuçlar, güçlendiricinin Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozundan sonra elde edilen yüksek koruma seviyelerini etkili bir şekilde geri yüklediğini gösterdi.

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı.

ÇALIŞMA 11 AY SÜRDÜ

10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, kişiler iki eşit gruba bölünürken, placebo verilen 5 bin kişinin 109’unda, üçüncü doz verilen 5 bin kişinin ise 5’inde Covid-19’a rastlandığı belirtildi.

11 ay süren çalışmada katılımcıların ortalama yaşı 53 olurken, yarısından fazlasının 16 ila 55 yaş grubunda olduğu, katılımcıların beşte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu aktarıldı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, sonuçların "güçlendiricilerin faydalarına dair daha fazla kanıt" gösterdiğini söyledi ve şirketin, takviye kampanyalarını planlamaya yardımcı olmak için verileri dünya çapındaki sağlık yetkilileriyle paylaşmayı planladığını da sözlerine ekledi.

''GÜÇLENDİRİCİ DOZ NORMALE DÖNÜŞTE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR''

Açıklama ile ilgili konuşan BioNTech CEO’su Uğur Şahin de, takviye dozun geniş bir insan popülasyonunu koronavirüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi ve ekledi: Bu bulgularda, herkes için aşılara geniş küresel erişimin yanı sıra, güçlendirici aşıların pandemiyi kontrol altına alma ve normale dönüşte önemli bir rol oynayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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