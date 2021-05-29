Photoshop'u abartan Asena kendini tiye aldı

Dört yıl önce Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Fotoğrafına photoshop yapan 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

Asena'ya "Arada dağlar kadar fark var", "Aynadaki resmen başka birisi", "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün...", "Sihirli ayna" gibi yorumlar yapıldı.

"SİZ GÜLÜN, BEN TEBESSÜME DÖNDÜRÜRÜM"

Tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Asena, bir video yayınlandı.

Arkadaşlarıyla fotoğraf çekindiği esnada video çeken ünlü isim, paylaşımına "Kızlar siz gülün ben tebessüme döndürürüm" notunu düştü.





