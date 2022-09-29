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Pilotlar kaç yaşında emekli olur? Pilotların emeklilik yaşı kaçtır?

29.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm meslekler için belirlenmiş emeklilik kriterleri vardır. Çalışan kişiler mesleklerine göre belli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmaya hak kazanırlar. Kadın ya da erkekler için mesleklerde farklı emeklilik şartları mevcuttur. Pilotlar için de aynı durum geçerlidir. Pilotlar için de emekli olabilmek için yaş sınırı bulunur.

Pilotlar kaç yaşında emekli olur? Pilotların emeklilik yaşı kaçtır?

Çalışan kişiler emekli olmak için önceden belirlenmiş hizmet sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Bunlara ek olarak her meslek için belirlenmiş yaş sınırları da vardır. İlk sigortalı oldukları tarih ve cinsiyet de emeklilik yaşını belirlemede etkendir. Pilotlar için emeklilik yaşı 65 yaştır. Pilotların çalışabilecekleri maksimum yaş Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi (ICAO) tarafından belirlenmiştir. Bu yaş sınırı Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından da kabul edilmiştir.

Pilotlar için emeklilik yaşı ülkelerin kendi havacılık şartlarına, piyasanın pilot eksiklikleri, yerel sivil havacılık makamları tarafından çeşitli başka sebeplere de bağlı şekilde değişiklik gösterebilir.

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Pilotların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Bir pilotun emekli olabilmesi için belirlenen yaş sınırı hava yoluna göre de değişkenlik gösterebilir. Operasyonların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yeterli sayıda pilota ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaç doğrultusunda farklı emeklilik yaşı değişkenlik gösterebilir. Türkiye'de bir dönem için pilotların emeklilik yaşı 63 olarak uygulamaya alınmıştır. Şu an ise pilotların hizmet süresi 65 yaş olarak belirlenmiştir.

Emeklilik yaşı pilotlar için ülkelere göre farklı koşullar doğrultusunda belirlenmiştir. Örneğin 2015 yılında alınan karara göre Japonya Sivil Havacılık otoritesi pilotların emeklilik yaşını 67 yaşına çıkartmıştır. Bir başka örneğe göre ise 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 yaşın üzerinde kırk binden fazla pilot bulunmaktaydı. Ülkenin havacılık alanındaki ihtiyacı doğrultusunda emeklilik yaşı daha yüksek tutuluyordu.

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Pilotlar kaç yaşında emekli olur?

Ülkemizde pilotlar için belirlenen en yüksek yaş 65'dir. Bu yaş sınırı 2007 yılından itibaren kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu yaş sınırı Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiştir.

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