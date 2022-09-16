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Pınar Altuğ şehir hayatından kaçmıştı! "Boğaz manzaralı evden çıkıp..."

16.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada özellikle olumsuz yorumları pas geçmeyen Pınar Altuğ bir takipçisinin sorusuna da yanıt vermeyi ihmal etmedi. Şehir hayatını terk eden ve daha sessiz bir bölgeye giden Altuğ bu konuda hissettiklerini verdiği yanıtla açıkladı.

Pınar Altuğ şehir hayatından kaçmıştı! "Boğaz manzaralı evden çıkıp..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden Pınar Altuğ yazı teknede kışı ise evde değilse genelde karavanla gezerek geçiriyor. Şehir hayatından bunalan Altuğ evini de şehir dışına taşıdı.

Sosyal medyada bir takipçisi Altuğ'a bu konuda yaptığı yorumla dikkat çekti.

Bir kullanıcı paykaşımında "Henüz Bebek'te otururken... İstanbul'un en güzel semtlerinden Bebek'te boğaz manzaralı evden çıkıp Riva'da izole bir siteye yerleştiniz. Eski semtinizi evinizi özlüyor musunuz?" diye sordu.

pınar

Altuğ ise takipçisine "Hiç ama hiç özlemiyorum aksine şimdi burası bile kalabalıklaşıyor diye mutsuzum" yanıtını verdi.

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