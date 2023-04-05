Pınar Altuğ "Tam 29 sene önce bu gece" diyerek paylaştı! 19'luk Pınar'a beğeni yağdı

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ 94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliğini tescillemişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ yaptığı nostalji paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

Henüz lisedeyken mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ'un 94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliği tescillenmişti.

Sık sık nostalji paylaşımları yapan Pınar Altuğ'un son kareleri yine çok konuşuldu.

Kraliçe olduğu dönemleri paylaşan Altuğ, hayranlarından büyük beğeni aldı. 19'luk Pınar Altuğ'un güzelliğine yorum yağdı.

2 Eylül 1974 doğumlu Türk oyuncu ve manken Pınar Altuğ İstanbul doğumludur. Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu olan Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey seçildi.

Güzelliği ile büyüleyen ve hemen televizyon yapımlarının bünyesine katmak istediği bir isim olan Pınar Altuğ, liseden mezun olmasının ardından İşletme Bölümü okusa da, lise ikinci sınıfta başladığı mankenlik kariyerine üniversite hayatında da devam etti.

Herkes Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın ile tanıyor olsa da ilk yer aldığı yapım 2000'li yıllarda ekranlara gelen Kurt Kapanı oldu. Bu dizide Serap Arma rolünü oynayan Altuğ'un hemen ardından 2002 yılında kısa bir Reyting Hamdi dönemi de oldu.

Yine 2002 yılında yönetmenliğini Birol Güven'in yaptığı Çocuklar Duymasın kadrosunda Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşan Altuğ, bu dizideki Meltem rolü ile 2005 yılına kadar televizyon dünyasının en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Ünlü manken ve oyuncu Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünya evine girdi. 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.





