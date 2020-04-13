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Pınar Altuğ'un paylaşımları olay yarattı! 'Hani bana 11 yıl önce...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Günümüzde sosyal medya kullanmayan yok gibi. Hatta öyle ki sosyal medya aracılığıyla ünlü olanlar bile var. Tabii ki evvelden beri ünlü olanlar da bu derya deniz dünyanın nimetlerinden yararlanıyor. Binlerce takipçisi olan ünlüler, zengin içerikleriyle de yeni takipçiler çekmeye devam ediyorlar. Ne kadar çok takip, o kadar çok beğeni ve yorum anlamına gelerek etkileşimi artırınca da tadından yenmiyor.

Pınar Altuğ'un paylaşımları olay yarattı! 'Hani bana 11 yıl önce...'

Sosyal medya denince akla Instagram, Twitter, Youtube, son zamanlarda yaş ortalaması artmış olsa da Facebook ve daha birçok platform geliyor. Bu sosyal mecralardan birini ya da birkaçını aktif kullanan ünlülerimizden paylaşımlarıyla takipçilerine ulaşan Pınar Altuğ’un en çok beğeni alan Instagram paylaşımlarına bir göz atalım.

EN BEĞENİLEN 8. PAYLAŞIM

Bir tatlı huzur almaya gelen çiftin sevgi dolu pozu oldukça fazla kişinin beğenisini almış. Anlaşılan hem mutlu bir çift görmek hem de fondaki güzel manzara, takipçileri mutlu etmiş olmalı.

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EN BEĞENİLEN 7. PAYLAŞIM

Yine bolca beğeniye sahip olan bu paylaşımda da Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti objektife gülen gözlerle bakıyorlar. Yüksek beğeni sayısına ulaşan bu paylaşım da gösteriyor ki Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile olan fotoğrafları çok ilgi çekiyor.

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EN BEĞENİLEN 6. PAYLAŞIM

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su’nun okulunda bir karne günü çekildikleri iç içe üç fotoğraftan oluşan paylaşım da yine takipçilerin en çok beğendiği fotoğraflar arasında yerini almış.

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EN BEĞENİLEN 5. PAYLAŞIM

Aile saadetini gördüğümüz bu paylaşım da çok beğenilenler listesinin üst sıralarında yerini almış durumda. Su’nun okulu açılırken ailece verdikleri bu pozun gördüğü büyük ilgi ile takipçilerin Pınar Altuğ ve ailesini görmeyi sevdiğini bir kez daha anlamış oluyoruz.

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EN BEĞENİLEN 4. PAYLAŞIM

2019 yılını karşılarken geleceğe umutla bakan mutlu aile pozu… Pınar Altuğ, yine güzel bir paylaşımla takipçilerinin kalbini çalmayı başararak çok beğenilen paylaşımlarına yenisini ekliyor.

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EN BEĞENİLEN 3. PAYLAŞIM

En çok beğenilen paylaşımlar listesinin üst sıralarına tırmanırken bu defa takipçilerine bir yaz gününden selam veren Pınar Altuğ ve ailesini görüyoruz. Bu paylaşımıyla Yağmur Atacan’ın evlilik teklifi yıl dönümünü kutlayan Pınar Altuğ, ailesiyle çok mutlu görünmüyor mu?

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EN BEĞENİLEN 2. PAYLAŞIM

2019’un diğer yılbaşı fotoğrafı ile gecenin iki ayrı hatırasını takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ’un bu paylaşımı ile diğer birçok paylaşımından fazla beğeni alarak ikinci sıraya yerleşiyor.

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EN BEĞENİLEN 1. PAYLAŞIM

İşte beklenen an geldi! Pınar Altuğ’un en yüksek beğeni alan Instagram paylaşımı, bu romantik fotoğraf olmuş. Yağmurlu bir günde eşi Yağmur Atacan ile verdiği şemsiyeli poz, 120.524 beğeni alarak en çok beğenilen paylaşım olmayı hak etmiş.

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pınar altug, instagram,

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