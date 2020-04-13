Pınar Altuğ'un paylaşımları olay yarattı! 'Hani bana 11 yıl önce...'

Sosyal medya denince akla Instagram, Twitter, Youtube, son zamanlarda yaş ortalaması artmış olsa da Facebook ve daha birçok platform geliyor. Bu sosyal mecralardan birini ya da birkaçını aktif kullanan ünlülerimizden paylaşımlarıyla takipçilerine ulaşan Pınar Altuğ’un en çok beğeni alan Instagram paylaşımlarına bir göz atalım.

EN BEĞENİLEN 8. PAYLAŞIM

Bir tatlı huzur almaya gelen çiftin sevgi dolu pozu oldukça fazla kişinin beğenisini almış. Anlaşılan hem mutlu bir çift görmek hem de fondaki güzel manzara, takipçileri mutlu etmiş olmalı.

EN BEĞENİLEN 7. PAYLAŞIM

Yine bolca beğeniye sahip olan bu paylaşımda da Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti objektife gülen gözlerle bakıyorlar. Yüksek beğeni sayısına ulaşan bu paylaşım da gösteriyor ki Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile olan fotoğrafları çok ilgi çekiyor.

EN BEĞENİLEN 6. PAYLAŞIM

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su’nun okulunda bir karne günü çekildikleri iç içe üç fotoğraftan oluşan paylaşım da yine takipçilerin en çok beğendiği fotoğraflar arasında yerini almış.

EN BEĞENİLEN 5. PAYLAŞIM

Aile saadetini gördüğümüz bu paylaşım da çok beğenilenler listesinin üst sıralarında yerini almış durumda. Su’nun okulu açılırken ailece verdikleri bu pozun gördüğü büyük ilgi ile takipçilerin Pınar Altuğ ve ailesini görmeyi sevdiğini bir kez daha anlamış oluyoruz.