Pınar Altuğ'un tarzı dikkat çekti! "Bornoz dedi ya çok ayıp"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ünlenen yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Pınar Altuğ kış tarzıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde süper mini şortuyal paylaşım yapan ünlü isim yaza veda etti.

Altuğ, Bebek'te beyaz kabanıyla dikkat çekti. Muhabirin "Tarzınız çok güzel bornoz gibi bir şey çok şık durmuş ama" yorumuna sessiz kalmadı.

Pınar Altuğ bu yoruma "İnsan bornoz der mi ya? Çok ayıp bornoz dedi ya çok ayıp" diyerek güldü.





