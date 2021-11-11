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  4. Pınar Altuğ'un tarzı dikkat çekti! "Bornoz dedi ya çok ayıp"

Pınar Altuğ'un tarzı dikkat çekti! "Bornoz dedi ya çok ayıp"

11.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan oyuncu Pınar Altuğ tarzıyla dikkat çekti. Muhabirler üzerindeki kabanı bornoza benzetince Altuğ "Çok ayıp ya" diyerek yanıt verdi.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ünlenen yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Pınar Altuğ kış tarzıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde süper mini şortuyal paylaşım yapan ünlü isim yaza veda etti.

Altuğ, Bebek'te beyaz kabanıyla dikkat çekti. Muhabirin "Tarzınız çok güzel bornoz gibi bir şey çok şık durmuş ama" yorumuna sessiz kalmadı.

Pınar Altuğ mini şortlu pozunu paylaştı! Yorum yağdıPınar Altuğ mini şortlu pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ bu yoruma "İnsan bornoz der mi ya? Çok ayıp bornoz dedi ya çok ayıp" diyerek güldü.

Ekran Alıntısı

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Pınar Altuğ
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