Pınar Aydın, 2004'te ATV'de ekrana gelen müzik yarışması Akademi Türkiye ile izleyicinin dikkatini çekmişti. Pınar Aydın; Meral Okay, Pelin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Aytuğ, Reha Muhtar, ve Cem Ceminay'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada birinci olamasa da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın şimdi ne yapıyor? Pınar Aydın'ın haaytı ve biyografisi haberimizde...

PINAR AYDIN KİMDİR?

Pınar Aydın 16 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Pınar Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Bir gazetenin liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar Aydın, bir süre amatör gruplarda solistlik yapmıştı.

5 kız kardeşten biri olan Pınar Aydın, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.

2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur.

2011 yılında "Dur dedim" adlı bir albüm yayımlamıştır.

ARKA SOKAKLAR'IN YILDIZI PINAR AYDIN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir hayat sürüyor.

