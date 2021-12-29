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Pınar Deniz'den güldüren paylaşım! "Karantina bitince ben"

29.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, başrol Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmişti. Karantinasının bitmesini sosyal medya hesabından eğlenceli bir efektle dile getiren oyuncu yüzleri güldürdü.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi iki hafta izleyicilerden uzak kalacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde ise Ceylin tutuklanıyor.

KARANTİNASI BİTTİ

Koronavirüs karantinası biten Pınar Deniz sosyal medya hesabından eğlenceli videosunu paylaştı.

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denildi.


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Pınar Deniz
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