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Pınar Eliçe'den büyük tepki! 300 bin TL'lik kürkünü yaktı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kürk polemiğine bir tepki de Pınar Eliçe’den geldi. Pınar Eliçe, hayvan kürkü kullanımını protesto etmek için 300 bin TL değerindeki kürkünü yaktı. Şarkıcı Pınar Eliçe, dün akşam Etiler’de görüntülendi. Pınar Eliçe, son dönemde artan hayran kürkü polemiğine dâhil oldu.

Pınar Eliçe “Son günlerde hayvan hakları koruyucuları kürkle ilgili tepkiler veriyor. Giyen kişiler için de veriyor. Onlardan birisi de bendim. Bundan 15-20 sene önce her şeye bu kadar vakıf değildik. Bilinçsizdik. İnsanların algısını ve dikkatini çekmek için yakıp hayatımda kürke son veriyorum. Hayatımda hiç kürk giymedim desem yalan olur. Şu an 3 köpek sahibiyim. Onların nasıl bir can taşıdığının farkındayım. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Belki bu olay kürk giyen dostlarımızı daha bilinçlendirir.” dedi.

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KÜRKLERİNİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE DEĞERLENDİRECEK!

Elindeki diğer kürkleri de bağış adı altında değerlendireceğini belirten Eliçe, “Daha önce hayvansever değildim. Kedi köpek gördüğüm zaman kaçardım. Son 6 yıldır benim de beslediğim, sahiplendiğim hayvanlarım var. Onların da bir canı olduğunu, duyguları olduğun ve birçok insandan daha merhametli, sadık olduklarını gördükten sonra bu konuda çok vicdan azabı çektim. Eskiden üşümemek için giyiyordum. Şimdi öyle montlar yapıldı ki -40 dereceye kadar giyiyorsunuz. Bugünden sonra elimdeki bütün kürkleri bir sosyal sorumluluk projesi altında değerlendirmek istiyorum. Belki elimizdeki o kürklerle 100 çocuk okutabiliriz.” diye konuştu.

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pınar eliçe kürk yaktı

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