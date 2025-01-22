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Yağ çekmeyen çıtır tavuk tarifi: Kızarmış tavuk kalamar nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.01.2025 17:03
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Çıtır tavuk, restoranlarda oldukça sık tüketilen lezzetlerden biri. Evde de kolaylıkla yapılabilen çıtır tavuğu özellikle çocuklar bayılarak tüketiyor. Yağ çekmeyen özel sosu ile dışı çıtır çıtır içi yumuşacık kızarmış tavukları hızlıca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Peki, çıtır tavuk nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yağ çekmeyen çıtır tavuk tarifi: Kızarmış tavuk kalamar nasıl yapılır? İşte malzemeleri...
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Yediden yetmişe herkesin bayıldığı lezzet çıtır tavuk tarifi ile geldik. Yağ çekmeyen sosu sayesinde hem hafif hem de lezzetli olan bu çıtır tavuk tarifi vazgeçilmeziniz olacak. İşte adım adım tavuk kalamar yapımı...

MALZEMELER

  • 2 parça bonfile tavuk
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak
  • Hepsini karıştırın.
  • Sosu için:
  • 1 adet yumurta
  • 1 şişe soda (maden suyu)
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 5 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Kızartmak için:
  • Sıvı yağ

TARİF

  • Tavuk bonfileleri jülyen şeritler halinde doğrayın.
  • Tavukların üzerine baharatları ekleyerek karıştırın.
  • Geniş bir kapta sos malzemelerini karıştırın.
  • Baharatlı tavukları sosun içerisine ekleyin ve bir tur daha karıştırın.
  • Soslu tavuk karışımını vaktiniz varsa buzdolabında 1 saat dinlendirin.
  • Tavukları kızgın yağda kızartın.
  • Yanına patates ve dilediğiniz sosları ekleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
tavuk kızartma Pratik yemek tarifleri kızarmış yiyecekler
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