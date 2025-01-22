Yağ çekmeyen çıtır tavuk tarifi: Kızarmış tavuk kalamar nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

Çıtır tavuk, restoranlarda oldukça sık tüketilen lezzetlerden biri. Evde de kolaylıkla yapılabilen çıtır tavuğu özellikle çocuklar bayılarak tüketiyor. Yağ çekmeyen özel sosu ile dışı çıtır çıtır içi yumuşacık kızarmış tavukları hızlıca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Peki, çıtır tavuk nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Yediden yetmişe herkesin bayıldığı lezzet çıtır tavuk tarifi ile geldik. Yağ çekmeyen sosu sayesinde hem hafif hem de lezzetli olan bu çıtır tavuk tarifi vazgeçilmeziniz olacak. İşte adım adım tavuk kalamar yapımı...
MALZEMELER
2 parça bonfile tavuk
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı köri
1,5 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
Hepsini karıştırın.
Sosu için:
1 adet yumurta
1 şişe soda (maden suyu)
1,5 çay kaşığı tuz
5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
Kızartmak için:
Sıvı yağ
TARİF
Tavuk bonfileleri jülyen şeritler halinde doğrayın.
Tavukların üzerine baharatları ekleyerek karıştırın.
Geniş bir kapta sos malzemelerini karıştırın.
Baharatlı tavukları sosun içerisine ekleyin ve bir tur daha karıştırın.
Soslu tavuk karışımını vaktiniz varsa buzdolabında 1 saat dinlendirin.
Tavukları kızgın yağda kızartın.
Yanına patates ve dilediğiniz sosları ekleyerek servis edebilirsiniz.
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