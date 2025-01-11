Lezzet ve ölçü garantili balkabağı helvası tarifi! Balkabağı helvası nasıl yapılır?

En lezzetli ve faydalı kış meyvelerinden biri olan balkabağı ile harika tatlılar yapılabiliyor. Bunlardan biri olan balkabağı helvası da deneyenlerin favorisi haline geliyor. İşte adım adım balkabağı helvası yapımı...

MALZEMELER Bir su bardağı balkabağı püresi (400 gram balkabağı)

Bir su bardağı un

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

Bir su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

Bir dilim limon

Tahin, çekilmiş ceviz (İsteğe bağlı)

TARİF Öncelikle balkabağını dilimleyip bir su bardağı su ile pişmeye bırakıyoruz iyice piştikten sonra püre haline getirip kenara alıyoruz.

Şerbeti için tozşeker su ve limonu tencereye alıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz bu sırada başka bir tavaya unu alıp devamlı karıştırarak onun kokusu çıkana kadar 20-25 dakika kavuruyoruz.

Kavurduğumuz unu eleyerek tekrar aynı tavaya eleyip tereyağı ve sıvı yağını ekliyoruz.

Tereyağı eriyince bal kabağı püresini de ilave Edip güzelce karıştırıyoruz. Kaynayan şerbetimizi iki aşamada helvamıza ekleyip güzelce yediriyoruz 5-6 dakika daha kavurduktan sonra helvamız hazır.

Üzerine isteğe bağlı tahin ve ceviz de ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!