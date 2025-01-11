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Lezzet ve ölçü garantili balkabağı helvası tarifi! Balkabağı helvası nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.01.2025 16:06
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Balkabağı ile yapılabilecek en güzel tatlı ile geldik. İçerisinde şerbet olmasına rağmen oldukça hafif olan balkabağı helvası tarifi farklı tatlı tarifi arayanlar için muazzam bir alternatif. Peki, balkabağı helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Lezzet ve ölçü garantili balkabağı helvası tarifi! Balkabağı helvası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

En lezzetli ve faydalı kış meyvelerinden biri olan balkabağı ile harika tatlılar yapılabiliyor. Bunlardan biri olan balkabağı helvası da deneyenlerin favorisi haline geliyor. İşte adım adım balkabağı helvası yapımı...

MALZEMELER

  • Bir su bardağı balkabağı püresi (400 gram balkabağı)
  • Bir su bardağı un
  • 2 dolu yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Şerbeti için:
  • Bir su bardağı toz şeker
  • 1.5 su bardağı su
  • Bir dilim limon
  • Tahin, çekilmiş ceviz (İsteğe bağlı)

TARİF

  • Öncelikle balkabağını dilimleyip bir su bardağı su ile pişmeye bırakıyoruz iyice piştikten sonra püre haline getirip kenara alıyoruz.
  • Şerbeti için tozşeker su ve limonu tencereye alıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz bu sırada başka bir tavaya unu alıp devamlı karıştırarak onun kokusu çıkana kadar 20-25 dakika kavuruyoruz.
  • Kavurduğumuz unu eleyerek tekrar aynı tavaya eleyip tereyağı ve sıvı yağını ekliyoruz.
  • Tereyağı eriyince bal kabağı püresini de ilave Edip güzelce karıştırıyoruz. Kaynayan şerbetimizi iki aşamada helvamıza ekleyip güzelce yediriyoruz 5-6 dakika daha kavurduktan sonra helvamız hazır.
  • Üzerine isteğe bağlı tahin ve ceviz de ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
kabak tatlı helva lezzet tarif
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