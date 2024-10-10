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Pizza dükkanında skandal görüntüler! Pizza hamurunu öperken çekilen fotoğraflarını paylaştı... Tepkiler gecikmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 11:41
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Malezya'da bir pizza dükkanının çalışanının paylaştığı görüntü sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam pizza hamurunu öperken poz verdi.

Pizza dükkanında skandal görüntüler! Pizza hamurunu öperken çekilen fotoğraflarını paylaştı... Tepkiler gecikmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da bir pizza dükkanının çalışanı yaptığı paylaşımla kullanıcılarının ilgisini çekti. Eldiven takmayan ve maskesini indiren çalışan bir elinde hamur tutarak poz verdi. O anların sosyal medyadan ifşalanması üzerine tepkiler gecikmedi. Hamurla poz veren çalışan daha sonrasında pizza kesici ve bıçak kullandı.

Olayın sosyal medyada gündem yaratmasından sonra şubenin kapatıldığı ve çalışanın işine son verildiği açıklandı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önlem olarak İlgili şubeler dezenfeksiyon ve temizlik amacıyla geçici süreliğine kapatılacaktır. Dezenfeksiyon süreci tamamlandıktan ve tüm güvenlik önlemlerinin gerektiği şekilde uygulandığı onaylandıktan sonra şube yeniden açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Malezya pizza
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