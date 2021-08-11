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PKK'dan kaçan teröristten orman yangınları itirafı

11.08.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesi evlat nöbetindeyken PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, "Türkiye’deki şu anda ağaçları yakan PKK’nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir" dedi.

PKK'dan kaçan teröristten orman yangınları itirafı

Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer’in direnişi sayesinde terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü anlattı. Biçer, ’’Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Kadına özgürlük diye bir şey yok. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu. Kaçınca burada tutuklanma korkusu nedeniyle kaçamıyorlar. Türkiye’deki şu anda ağaçları yakan PKK’nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir" dedi. (İHA)

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