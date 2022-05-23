PKK'lı terörist Mehmet Halil Doğal, flaş gelişmenin ardından merak edildi. Konuya ilişkin detaylar ve PKK'lı Fırat kod adlı terörist, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasıaraştırılıyor. PKK'lı terörist Mehmet Halil Doğal kimdir? Fırat kod adlı terörist Mehmet Halil Doğal öldürüldü mü? sorularının yanıtı haberimizde...

PKK'LI TERÖRİST MEHMET HALİL DOĞAL KİMDİR?

Mehmet Halil Doğal, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK'lı bir teröristtir.

Mehmet Halil Doğal, PKK terör örgütünün mayıncısı olarak faaliyet gösteriyordu.

MEHMET HALİL DOĞAL ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Mehmet Halil Doğal, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka- 5 operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirildi.

