Lisede skandal! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... "Kimseye söyleme" diyerek uyardı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney kentinde bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan Tayla Lee Brailey isimli bir kadın 17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarla bulunma suçlandı. Sidney'deki Liverpool Yerel Mahkemesi'nde görülen davada, Brailey'in çocuğa taciz iddiaları sırasında "Kimseye söyleme" diyerek uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Hakim Abdul-Karim, Brailey'nin ailesinin evinde kalması ve yalnızca ailesinden biriyle birlikte evden ayrılması koşuluyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca pasaportunu teslim etmesi, sokağa çıkma yasağına uyması ve çalıştığı okulun yakınlarına gitmemesi istendi.