Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Lisede skandal! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... "Kimseye söyleme" diyerek uyardı

    Lisede skandal! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... "Kimseye söyleme" diyerek uyardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 11:18
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'nın Sidney kentindeki bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Tayla Lee Brailey isimli bir kadın 17 yaşındaki bir erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Eğitim Bakanlığı, öğretmenin maaşsız olarak uzaklaştırıldığını ve okulda personele ve öğrencilere destek sağlandığını doğruladı.

    Lisede skandal! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulundu... "Kimseye söyleme" diyerek uyardı

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney kentinde bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan Tayla Lee Brailey isimli bir kadın 17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarla bulunma suçlandı. Sidney'deki Liverpool Yerel Mahkemesi'nde görülen davada, Brailey'in çocuğa taciz iddiaları sırasında "Kimseye söyleme" diyerek uyarıda bulunduğu iddia edildi.

    1

    Hakim Abdul-Karim, Brailey'nin ailesinin evinde kalması ve yalnızca ailesinden biriyle birlikte evden ayrılması koşuluyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca pasaportunu teslim etmesi, sokağa çıkma yasağına uyması ve çalıştığı okulun yakınlarına gitmemesi istendi.

    İlginizi Çekebilir

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

     Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

     Müstehcen pozlarını akrabaları ifşa etti! İkiz fenomenlerin olay itirafi

    Müstehcen pozlarını akrabaları ifşa etti! İkiz fenomenlerin olay itirafi

     İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

    İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

     Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

    Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Öğretmen Avustralya öğrenci
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

    Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

    Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

    Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

    15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

    15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

    Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

    Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

    Serinlemek isterken bir anda araçtan düştü

    Serinlemek isterken bir anda araçtan düştü

    Kokusuna bile dayanamadı! Trend tepki çekti: "Bu kadar çok fazla"

    Kokusuna bile dayanamadı! Trend tepki çekti: "Bu kadar çok fazla"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

    Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

    Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.