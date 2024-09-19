Sokakta çalan müziğin ritmine evinden dahil oldu! Penceresinin önündeki dans performasını böyle kaydettiler... Sosyal medyada çok konuşulan anlar

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Mumbai bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı. Gönderiye, "Bu kadın sokakta çalan müzik eşliğinde evinde dans ediyor" notu eklendi. Gönderi kısa sürede viral olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu birçok açıdan güzel. Hayatın küçük zevklerini kutlamak harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ruh halini ve mutluluğunu desteklemek için yaptığı hareket alkışlamalı" yorumunda bulundu.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Görüntüleri sevimli bulsam da kesinlikle bir kişinin evinin içinin gözetlenmesini yasal bulmuyorum." yorumunu yaptı.