Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sokakta çalan müziğin ritmine evinden dahil oldu! Penceresinin önündeki dans performasını böyle kaydettiler... Sosyal medyada çok konuşulan anlar

Sokakta çalan müziğin ritmine evinden dahil oldu! Penceresinin önündeki dans performasını böyle kaydettiler... Sosyal medyada çok konuşulan anlar

19.09.2024 11:12
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Kız arkadaşıyla spor salonuna giden adam zor anlar yaşadı! Davranışı takdir topladı... "Korku böyle bir şey"

Kız arkadaşıyla spor salonuna giden adam zor anlar yaşadı! Davranışı takdir topladı... "Korku böyle bir şey"

İsrail'den dijital saldırı! Lübran'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

İsrail'den dijital saldırı! Lübran'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

Genç nesilin davranışları korku saçtı, iki kız yaşıtları başka bir kızı defalarca kez yumrukladı

Genç nesilin davranışları korku saçtı, iki kız yaşıtları başka bir kızı defalarca kez yumrukladı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 11:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Mumbai bölgesinde sokak çalan bir müziğin ritmine evinde kapılan kadının dans performansı sosyal medyayı salladı. Penceresinin önünde sokakta müzikle uyumlu bir şekilde dans eden kadın hem sokakta bulunları hem de sosyal medyayı kendisine hayran bıraktı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcılar hem övgü dolu yorumlar yaptı hem de görüntüleri mahremiyet ihlali olarak değerlendirerek eleştirdi.

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Mumbai bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı. Gönderiye, "Bu kadın sokakta çalan müzik eşliğinde evinde dans ediyor" notu eklendi. Gönderi kısa sürede viral olmayı başardı.

23

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu birçok açıdan güzel. Hayatın küçük zevklerini kutlamak harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ruh halini ve mutluluğunu desteklemek için yaptığı hareket alkışlamalı" yorumunda bulundu.

4

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Görüntüleri sevimli bulsam da kesinlikle bir kişinin evinin içinin gözetlenmesini yasal bulmuyorum." yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı! Herkes aynı soruyu sordu...

189 bin TL'ye 3 katlı ev satın aldı! Herkes aynı soruyu sordu...

 Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

 Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

 Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

 Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

 Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dans
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi

Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

Sonunda polise haber vermek zorunda kaldı: "Korkunç bir şeyle karşılaştım"

Sonunda polise haber vermek zorunda kaldı: "Korkunç bir şeyle karşılaştım"

Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.