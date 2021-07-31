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  4. Planlı uçuş yapan Su-35 Rus savaş uçağı Ohotsk Denizi’ne düştü

Planlı uçuş yapan Su-35 Rus savaş uçağı Ohotsk Denizi’ne düştü

31.07.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ohotsk Denizi üzerinde planlı uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-35 savaş uçağı motor arızası nedeniyle düştü. Rusya Türkiye'ye F-35 krizinin ardından Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeye hazır oldukları mesajını vermişti.

Planlı uçuş yapan Su-35 Rus savaş uçağı Ohotsk Denizi’ne düştü

Rusya Hava Kuvvetleri Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Habarovsk Bölgesi’ndeki Ohotsk Denizi üzerinde planlı uçuş yapan Su-35 tipi savaş uçağının motor arızası nedeniyle düştüğü duyuruldu.

FIRLATMA SİSTEMLERİNİ KULLANARAK UÇAKTAN ATLADI

Açıklamada, irtifa kaybeden savaş uçağının pilotunun fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladığı ve paraşütle güvenli bir şekilde indiği aktarılırken, arama kurtarma ekiplerinin pilotun yerini tespit ettiği ifade edildi. Pilotun daha sonra askeri üsse nakledildiği bildirildi.

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PİLOT ASKERİ ÜSSE NAKLEDİLDİ

Kaza ile ilgili yapılan resmi açıklamada, "31 Temmuz 2021’de Habarovsk Bölgesi’nde planlı eğitim uçuşları sırasında Su-35 tipi uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktan atlayan pilot arama grubu tarafından bulunarak askeri üsse nakledildi. Pilotun sağlığıyla ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın sonunda ise kaza nedeniyle Rusya’nın Doğu Askeri Bölgesi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE TEKLİF EDİLMİŞTİ

Rusya, S-400 ve F-35 krizinin yaşandığı süreçte Türkiye’ye Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeye hazır oldukları mesajını vermişti.

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Rusya
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