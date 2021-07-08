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  4. Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti

Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti

08.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Litvanya Siauliai hava üssünde düzenlediği ortak basın toplantısı, dünya basınının manşetlerinde yer aldı. Rus savaş uçaklarının havalandığı bilgisi sonrası Sanchez'in arkasındaki uçak kalkarken yarıda kesilen toplantı dakikalar sonra yapılabildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez , bir NATO görevinde konuşlanmış İspanyol birliklerini ziyaret etmek için Litvanya hava üssüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın konuşması sırasında ise dünya manşetlerine yansıyan bir olay gerçekleşti.

Rus savaş uçaklarının havalandığı bilgisini alan bir grup asker, iki liderin konuştuğu esnada kürsünün arkasından geçtiler. Her iki liderin arkasında bulunan Eurofighter jetine yaklaşan askerlere Rus savaş uçaklarının Baltık’ta havalandığının haberi gelince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

ACİL OLARAK GÖNDERİLDİ

Hükümet kaynakları, gerçek bir alarm verildiğini ve Eurofighter'ın kimliği belirsiz Rus uçağıyla iletişim kurmak ve Baltık cumhuriyetinin hava sahasının ihlali hakkında pilotu bilgilendirmek için acilen gönderildiğini söyledi.

Basın toplantısı yaklaşık 25 dakika sonra yeniden başladı. Uçağın havalanmasından sonra basına açıklama yapan Sanchez, özel görev için bölgede bulunan İspanyol uçakları ve pilotları ile ilgili “Pilotlara sıkı çalışmaları ve Litvanya’nın toprak bütünlüğünü korudukları için teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Koskoca üs de başka uçak mı yok, hepsi şov tabikide. Müdahale ediyoruz takip ediyoruz bakin, istihbaratimiz var radarlarimiz calisiyor

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