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Playboy modeli Cris Galera, tanga mayosuyla sahili ısıttı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

06.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda aradığı aşkı bulamadığını ifade ederek kendisiyle evlenen playbol modeli Cris Galera aşka geldi. Kendisiyle evliliğini sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Galera sevgilisiyle çıktığı Pkuket tatilinden birbirinden cesur paylaşımlar yaptı. Galera’nın sahilde tanga mayosuyla verdiği pozlar en çok konuşulan fotoğrafları arasında yer aldı.

Playboy modeli Cris Galera, tanga mayosuyla sahili ısıttı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

2021 yılında gerçek aşkı bulamadığı için kendi kendisiyle evlenerek dünya basındaki manşetlerdeki yerini alan playboy modeli Galera birkaç ay sonra ise aşık olduğunu ifade ederek kendisinden boşanmıştı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine kavuşan Galera’nın Instagram’da ise 220 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Galera son olarak sevgilisiyle çıktığı Tayland tatilinde nabızları yükseltti.

VÜCUT KIVRIMLARINI GÖSTERDİ

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Sosyal medyadan yaptığı cesur pozları sayesinde popüler olan Galera Pkuhet sahilinde tanga mayosuyla çekilen pozlarını paylaştı. Cesur mayo seçimini bir beyzbol şapkasıyla tamamlayan Galera gönderisine, “Hayat cesur bir maceradır yoksa bir hiçtir” yorumunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının Galera’nın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar da cesur bir kadın. En iyisi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ilham perimsin” yorumunu ekledi.

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